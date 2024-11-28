https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html
В Одессе и Кировограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе и Кировограде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2024
В Одессе и Кировограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T06:54
2024-11-28T06:54
2024-11-28T07:01
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "Взрывы прозвучали в Одессе... Еще взрыв в Одессе... Взрыв в Одессе", — говорится в Telegram-канале одесского отделения телеканала.О взрыве в Кировограде сообщил и филиал телеканала в Кировоградской области.По всей Украине объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241123/kiev-1985340085.html
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одесса, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
В Одессе и Кировограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе и Кировограде на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы