https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html

В Одессе и Кировограде прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе и Кировограде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2024

В Одессе и Кировограде прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T06:54

2024-11-28T06:54

2024-11-28T07:01

специальная военная операция на украине

одесса

украина

кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "Взрывы прозвучали в Одессе... Еще взрыв в Одессе... Взрыв в Одессе", — говорится в Telegram-канале одесского отделения телеканала.О взрыве в Кировограде сообщил и филиал телеканала в Кировоградской области.По всей Украине объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241123/kiev-1985340085.html

https://ria.ru/20241118/zaporozhe-1984482274.html

одесса

украина

кировоградская область

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одесса, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф