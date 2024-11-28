https://ria.ru/20241128/ugroza-1986300109.html

"Американцы под угрозой". В США забили тревогу из-за Украины

"Американцы под угрозой". В США забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 28.11.2024

"Американцы под угрозой". В США забили тревогу из-за Украины

Администрация президента США играет с огнем, поощряя Украину ставить нереализуемые цели, пишет научный сотрудник аналитического центра по внешней политике... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:56

2024-11-28T17:56

2024-11-28T17:56

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Администрация президента США играет с огнем, поощряя Украину ставить нереализуемые цели, пишет научный сотрудник аналитического центра по внешней политике Defense Priorities Демри Скотт Грегго в статье для журнала American Conservative.Она напомнила, что Байден снял фактический запрет на размещение американских военных подрядчиков на Украине для помощи в обслуживании и ремонте предоставленных США систем вооружения."Это чрезвычайно опасно: американцы теперь под угрозой, и, если они будут ранены или убиты, эти смерти могут быть использованы как предлог для эскалации, когда их изначально там не должно было быть", — заявляет она.По мнению Грегго, хотя краткосрочная эскалация ради получения дополнительных преимуществ за столом переговоров на первый взгляд может показаться выгодной для Украины, она может испортить любой мирный диалог, особенно если выйдет из-под контроля."Байден допускает угрожающее обострение на Украине, в то время как американцы проголосовали против эскалации, выбрав Трампа, обещавшего положить конец конфликту. К сожалению, у членов Конгресса мало хороших вариантов, чтобы остановить Байдена", — добавила эксперт.По ее словам, можно только надеяться, что Вашингтон и Киев перейдут к более реалистичной стратегии.Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Президент Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241128/milost-1986244551.html

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