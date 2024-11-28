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ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 28.11.2024 (обновлено: 11:08 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/udar-1986166628.html
ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области
ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области - РИА Новости, 28.11.2024
ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области
Удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали американский истребитель F-16, там прогремел взрыв, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:58
2024-11-28T11:08
николаевская область
вооруженные силы рф
f-16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лебедев
одесса
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали американский истребитель F-16, там прогремел взрыв, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на полученные данные.Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений."Наши говорят, в 5.20 по местному времени был прилёт в районе Мартыновского аэродрома. Слышно было хороший взрыв", - приводит Лебедев полученные данные сопротивления.По словам Лебедева, Мартыновский военный аэродром часто используется авиацией ВСУ. По данным сопротивления, там был пару раз замечен F-16."Но он стоял не более часа. Видимо либо дозаправлялся, либо подвешивали ракеты. А может просто пробовали взлет/посадку", - добавил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986152808.html
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николаевская область, вооруженные силы рф, f-16, в мире, украина, сергей лебедев, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины
Николаевская область, Вооруженные силы РФ, F-16, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лебедев, Одесса, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области

Нанесен удар в районе аэродрома в Николаевской области, где фиксировали F-16

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали американский истребитель F-16, там прогремел взрыв, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на полученные данные.
Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
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"Наши говорят, в 5.20 по местному времени был прилёт в районе Мартыновского аэродрома. Слышно было хороший взрыв", - приводит Лебедев полученные данные сопротивления.
По словам Лебедева, Мартыновский военный аэродром часто используется авиацией ВСУ. По данным сопротивления, там был пару раз замечен F-16.
"Но он стоял не более часа. Видимо либо дозаправлялся, либо подвешивали ракеты. А может просто пробовали взлет/посадку", - добавил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы РФF-16В миреУкраинаСергей ЛебедевОдессаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы Украины
 
 
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