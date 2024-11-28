https://ria.ru/20241128/udar-1986166628.html

ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области

ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области - РИА Новости, 28.11.2024

ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области

Удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали американский истребитель F-16, там прогремел взрыв, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:58

2024-11-28T10:58

2024-11-28T11:08

николаевская область

вооруженные силы рф

f-16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей лебедев

одесса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_1fd5be07b50269c47e6bf84f7f78cf6a.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали американский истребитель F-16, там прогремел взрыв, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на полученные данные.Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений."Наши говорят, в 5.20 по местному времени был прилёт в районе Мартыновского аэродрома. Слышно было хороший взрыв", - приводит Лебедев полученные данные сопротивления.По словам Лебедева, Мартыновский военный аэродром часто используется авиацией ВСУ. По данным сопротивления, там был пару раз замечен F-16."Но он стоял не более часа. Видимо либо дозаправлялся, либо подвешивали ракеты. А может просто пробовали взлет/посадку", - добавил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986152808.html

https://ria.ru/20241128/plennyj-1986147190.html

николаевская область

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, вооруженные силы рф, f-16, в мире, украина, сергей лебедев, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины