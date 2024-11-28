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В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве школьницы - РИА Новости, 28.11.2024
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10:39 28.11.2024 (обновлено: 11:51 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ubiystvo-1986162387.html
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве школьницы
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве школьницы - РИА Новости, 28.11.2024
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве школьницы
Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в свинарнике в красноярской деревне, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:39
2024-11-28T11:51
происшествия
россия
ужурский район
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в свинарнике в красноярской деревне, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку. Между ними возникла ссора, фигурант ударил ее несколько раз бревном по голове, она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл, прихватив с собой полено и сотовый телефон школьницы, и сжег их в печке. В среду региональный СК сообщил, что фигурант также надругался над девушкой, когда она была уже без сознания. В отношении мужчины возбуждены дела об убийстве с особой жестокостью и о действиях сексуального характера с применением насилия. "Ужурским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия подозреваемому в убийстве девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального СК рассказали журналистам, что ранее фигурант уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Его осудили на 5 лет колонии в апреле 2003 года, в 2007 году вышел по УДО. Также в биографии фигуранта имеются две судимости по статье "кража".
https://ria.ru/20241127/kipr-1986112726.html
россия
ужурский район
красноярск
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происшествия, россия, ужурский район, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ужурский район, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве школьницы

Подозреваемого в убийстве школьницы в Красноярском крае арестовали на два месяца

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПодозреваемый в убийстве школьницы в Красноярском крае во время судебного заседания. 28 ноября 2024
Подозреваемый в убийстве школьницы в Красноярском крае во время судебного заседания. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Подозреваемый в убийстве школьницы в Красноярском крае во время судебного заседания. 28 ноября 2024
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого в убийстве школьницы, чье покусанное тело нашли в свинарнике в красноярской деревне, сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку. Между ними возникла ссора, фигурант ударил ее несколько раз бревном по голове, она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл, прихватив с собой полено и сотовый телефон школьницы, и сжег их в печке.
В среду региональный СК сообщил, что фигурант также надругался над девушкой, когда она была уже без сознания. В отношении мужчины возбуждены дела об убийстве с особой жестокостью и о действиях сексуального характера с применением насилия.
"Ужурским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия подозреваемому в убийстве девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального СК рассказали журналистам, что ранее фигурант уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Его осудили на 5 лет колонии в апреле 2003 года, в 2007 году вышел по УДО. Также в биографии фигуранта имеются две судимости по статье "кража".
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ПроисшествияРоссияУжурский районКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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