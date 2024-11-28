https://ria.ru/20241128/ubiystvo-1986161079.html

Житель Приморья получил семь лет колонии за убийство зятя

Житель Приморья получил семь лет колонии за убийство зятя - РИА Новости, 28.11.2024

Житель Приморья получил семь лет колонии за убийство зятя

Суд в Приморье приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Владивостока, который убил и расчленил своего зятя в 2021 году; его сын, пытавшийся за... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:30

2024-11-28T10:30

2024-11-28T10:30

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Владивостока, который убил и расчленил своего зятя в 2021 году; его сын, пытавшийся за взятку освободить отца от уголовной ответственности, летом получил три года, сообщает краевая прокуратура. "Провозглашен приговор мужчине, которого присяжные признали виновным в убийстве зятя. С учетом позиции прокурора мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. В ноябре 2021 года полиция информировала об обнаружении в колодце во Владивостоке пакета с частями тела 41-летнего мужчины, который находился в розыске как пропавший без вести. По подозрению в убийстве был задержан его тесть, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным следствия, 25 июня вечером между пьяным подозреваемым и его зятем произошел конфликт, фигурант обвинил мужчину в краже 1 миллиона рублей и выстрелил в него в упор. После он расчленил тело и вывез его, отмечало СУСК. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что подозреваемый – местный адвокат. Как сообщала прокуратура, сын фигуранта за взятку в 105 тысяч рублей пытался решить вопрос об освобождении отца от уголовной ответственности, однако сам оказался на скамье подсудимых. В июне суд назначил молодому человеку 3 года колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241127/kipr-1986112726.html

https://ria.ru/20240701/primore-1956541662.html

владивосток

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происшествия, владивосток