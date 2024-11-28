В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревогу объявили в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской областях Украины. Позднее сигнал тревоги прозвучал и в Черкасской области.
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Тревогу в украинской столице объявили в 0.50 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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