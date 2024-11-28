https://ria.ru/20241128/trevoga-1986122894.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T01:30

2024-11-28T01:30

2024-11-28T01:30

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревогу объявили в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской областях Украины. Позднее сигнал тревоги прозвучал и в Черкасской области. Тревогу в украинской столице объявили в 0.50 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241127/kiev-1985920498.html

https://ria.ru/20241127/povrezhdeniya-1985921552.html

киев

украина

полтавская область

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в мире, киев, украина, полтавская область, вооруженные силы рф