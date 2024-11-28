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Компания-владелец TikTok подала в суд на стажера - РИА Новости, 28.11.2024
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16:14 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/tiktok-1986256948.html
Компания-владелец TikTok подала в суд на стажера
Компания-владелец TikTok подала в суд на стажера - РИА Новости, 28.11.2024
Компания-владелец TikTok подала в суд на стажера
Компания ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok и китайская версия Douyin, подала в суд на стажера, обвинив его в саботаже учебного проекта по... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:14
2024-11-28T16:14
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Компания ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok и китайская версия Douyin, подала в суд на стажера, обвинив его в саботаже учебного проекта по искусственному интеллекту, и потребовала от него публичных извинений и 8 миллионов юаней (около 1,1 миллиона долларов) в качестве компенсации, сообщает гонконгское издание South China Morning Post в четверг. "В октябре в китайских социальных сетях распространились слухи о том, что действия стажера ByteDance, которые были направлены против большой языковой модели (LLM) компании, нанесли значительный ущерб. ByteDance уточнила, что этот человек был уволен в августе за "злонамеренное вмешательство" в тренировочное задание,"- пишет газета. Сообщается, что ByteDance выпустила внутреннее дисциплинарное уведомление о том, что действия стажера по фамилии Тянь были вызваны его недовольством при распределении ресурсов внутри команды. Он подделал код, чтобы нарушить процесс обучения ИИ модели, что привело к значительным убыткам. Сама компания назвала преувеличенными слухи о том, что сбой, вызванный действиями стажера, затронул более восьми тысяч графических процессоров и привел к убыткам в десятки миллионов долларов. О действиях стажера сообщили в две организации, отвечающие за профессиональную этику в Китае, и в его университет, однако студент вины не признал, что вынудило компанию подать на него в суд. Дело уже находится на рассмотрении в районном суде Пекина. Ранее, газета Guardian сообщала, что социальная сеть TikTok в ближайшее время запретит не достигшим 18 лет пользователям использовать "бьюти-фильтры" из-за опасений в отношении влияния технологий по "улучшению внешности" на психическое здоровье подростков. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. Китайская версия приложения называется Douyin.
https://ria.ru/20240717/tompson-1960159877.html
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в мире, технологии, китай, пекин, tiktok
В мире, Технологии, Китай, Пекин, TikTok
Компания-владелец TikTok подала в суд на стажера

ByteDance потребовала от стажера компенсацию в один миллион долларов за убытки

© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Компания ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok и китайская версия Douyin, подала в суд на стажера, обвинив его в саботаже учебного проекта по искусственному интеллекту, и потребовала от него публичных извинений и 8 миллионов юаней (около 1,1 миллиона долларов) в качестве компенсации, сообщает гонконгское издание South China Morning Post в четверг.
"В октябре в китайских социальных сетях распространились слухи о том, что действия стажера ByteDance, которые были направлены против большой языковой модели (LLM) компании, нанесли значительный ущерб. ByteDance уточнила, что этот человек был уволен в августе за "злонамеренное вмешательство" в тренировочное задание,"- пишет газета.
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Сообщается, что ByteDance выпустила внутреннее дисциплинарное уведомление о том, что действия стажера по фамилии Тянь были вызваны его недовольством при распределении ресурсов внутри команды. Он подделал код, чтобы нарушить процесс обучения ИИ модели, что привело к значительным убыткам.
Сама компания назвала преувеличенными слухи о том, что сбой, вызванный действиями стажера, затронул более восьми тысяч графических процессоров и привел к убыткам в десятки миллионов долларов.
О действиях стажера сообщили в две организации, отвечающие за профессиональную этику в Китае, и в его университет, однако студент вины не признал, что вынудило компанию подать на него в суд. Дело уже находится на рассмотрении в районном суде Пекина.
Ранее, газета Guardian сообщала, что социальная сеть TikTok в ближайшее время запретит не достигшим 18 лет пользователям использовать "бьюти-фильтры" из-за опасений в отношении влияния технологий по "улучшению внешности" на психическое здоровье подростков.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. Китайская версия приложения называется Douyin.
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