https://ria.ru/20241128/svo-1986184581.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли за сутки в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр" до 75 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:16

2024-11-28T12:16

2024-11-28T12:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр" до 75 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей и 152 мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)