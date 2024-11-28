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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 28.11.2024 (обновлено: 12:22 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/svo-1986184581.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли за сутки в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр" до 75 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:16
2024-11-28T12:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр" до 75 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей и 152 мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр" до 75 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей и 152 мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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