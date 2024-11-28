https://ria.ru/20241128/svo-1986183748.html

Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю

Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.11.2024

Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах Курахово и Дачного, украинские войска потеряли до... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:14

2024-11-28T12:14

2024-11-28T12:30

специальная военная операция на украине

курахово

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938184_0:84:3140:1850_1920x0_80_0_0_c92176ad42f1f501229f9679c2b8ab0f.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах Курахово и Дачного, украинские войска потеряли до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, уничтожены два склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность