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Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю
Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.11.2024
Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах Курахово и Дачного, украинские войска потеряли до... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:14
2024-11-28T12:14
2024-11-28T12:30
специальная военная операция на украине
курахово
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах Курахово и Дачного, украинские войска потеряли до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, уничтожены два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
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курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий "Юга"