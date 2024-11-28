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ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 28.11.2024 (обновлено: 12:22 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/svo-1986183430.html
ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 28.11.2024
ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" заняли новые рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две БМП, три склада с... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:13
2024-11-28T12:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли новые рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две БМП, три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" заняли новые рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Двуречное, Загрызово Харьковской области, Кировск, Ивановка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 105-мм орудие М119 производства США."Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Кировск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Великобритания
ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"

"Запад" отразила три кон тратаки, ВСУ потеряли до 480 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли новые рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две БМП, три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли новые рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Двуречное, Загрызово Харьковской области, Кировск, Ивановка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 105-мм орудие М119 производства США.
"Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьКировскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Великобритания
 
 
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