https://ria.ru/20241128/svo-1986183430.html

ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 28.11.2024

ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" заняли новые рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две БМП, три склада с... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:13

2024-11-28T12:13

2024-11-28T12:22

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

харьковская область

кировск

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли новые рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две БМП, три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" заняли новые рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Двуречное, Загрызово Харьковской области, Кировск, Ивановка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 105-мм орудие М119 производства США."Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html

россия

харьковская область

кировск

великобритания

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания