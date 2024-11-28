https://ria.ru/20241128/svo-1986183341.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 28.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино в Харьковской области, а также отразила контратаку,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:13
2024-11-28T12:13
2024-11-28T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982259_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_941081ece92cf1c5401f52565fee374c.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982259_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_094b1634b72e393cc9b5657c2b842b73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Украина, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Севера"