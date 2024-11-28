https://ria.ru/20241128/svo-1986183341.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 28.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино в Харьковской области, а также отразила контратаку,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:13

2024-11-28T12:13

2024-11-28T12:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина, безопасность