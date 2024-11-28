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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 28.11.2024 (обновлено: 12:24 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/svo-1986183341.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 28.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино в Харьковской области, а также отразила контратаку,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:13
2024-11-28T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
украина
безопасность
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Украина, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника.
"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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