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В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк - РИА Новости, 28.11.2024
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14:45 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/stafilokokk-1986229257.html
В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк
В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк - РИА Новости, 28.11.2024
В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк
Золотистый стафилококк обнаружили у сотрудников пищеблока красноярской школы №76, где заболели ученики, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:45
2024-11-28T14:45
происшествия
здоровье - общество
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Золотистый стафилококк обнаружили у сотрудников пищеблока красноярской школы №76, где заболели ученики, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Ранее СК по региону сообщал, что 19 ноября в медицинские учреждения Красноярска были доставлены несколько учеников школы №76 с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным краевой прокуратуры, всего в местную поликлинику обратились 43 ученика. Проверка ведомства показала, что в день происшествия организатор питания предлагал детям макароны с запеченным сыром, на который не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы. "Управлением Роспотребнадзора подведены предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в рамках которого были выявлены нарушения санитарных норм на пищеблоке, в том числе: несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока… в пробах биоматериала, отобранных у 5 работников пищеблока, обнаружен золотистый стафилококк... Сотрудники пищеблока, которые являлись носителем золотистого стафилококка и не соблюдали санитарные требования при приготовлении блюд, стали причиной заболевания учеников красноярской школы №76", - говорится в сообщении. Также ведомство уточняет, что заражения могло бы и не быть, так как при длительных высоких температурах стафилококк погибает, а термоустойчивый токсин разрушается, но этого не произошло из-за того, что блюдо готовили не положенные 20-30 минут в духовке при температуре 130°С, а всего 7 минут. Проверка в отношении организатора питания ООО "Рич" продолжается.
https://ria.ru/20240118/sud-1922067705.html
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происшествия, здоровье - общество, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк

В красноярской школе №76 выявили золотистый стафилококк

© Фото : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and PreventionЗолотистый стафилококк
Золотистый стафилококк - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and Prevention
Золотистый стафилококк. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Золотистый стафилококк обнаружили у сотрудников пищеблока красноярской школы №76, где заболели ученики, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Ранее СК по региону сообщал, что 19 ноября в медицинские учреждения Красноярска были доставлены несколько учеников школы №76 с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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По данным краевой прокуратуры, всего в местную поликлинику обратились 43 ученика. Проверка ведомства показала, что в день происшествия организатор питания предлагал детям макароны с запеченным сыром, на который не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.
"Управлением Роспотребнадзора подведены предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в рамках которого были выявлены нарушения санитарных норм на пищеблоке, в том числе: несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока… в пробах биоматериала, отобранных у 5 работников пищеблока, обнаружен золотистый стафилококк... Сотрудники пищеблока, которые являлись носителем золотистого стафилококка и не соблюдали санитарные требования при приготовлении блюд, стали причиной заболевания учеников красноярской школы №76", - говорится в сообщении.
Также ведомство уточняет, что заражения могло бы и не быть, так как при длительных высоких температурах стафилококк погибает, а термоустойчивый токсин разрушается, но этого не произошло из-за того, что блюдо готовили не положенные 20-30 минут в духовке при температуре 130°С, а всего 7 минут. Проверка в отношении организатора питания ООО "Рич" продолжается.
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