https://ria.ru/20241128/stafilokokk-1986229257.html

В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк

В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк - РИА Новости, 28.11.2024

В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк

Золотистый стафилококк обнаружили у сотрудников пищеблока красноярской школы №76, где заболели ученики, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:45

2024-11-28T14:45

2024-11-28T14:45

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КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Золотистый стафилококк обнаружили у сотрудников пищеблока красноярской школы №76, где заболели ученики, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Ранее СК по региону сообщал, что 19 ноября в медицинские учреждения Красноярска были доставлены несколько учеников школы №76 с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным краевой прокуратуры, всего в местную поликлинику обратились 43 ученика. Проверка ведомства показала, что в день происшествия организатор питания предлагал детям макароны с запеченным сыром, на который не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы. "Управлением Роспотребнадзора подведены предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в рамках которого были выявлены нарушения санитарных норм на пищеблоке, в том числе: несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока… в пробах биоматериала, отобранных у 5 работников пищеблока, обнаружен золотистый стафилококк... Сотрудники пищеблока, которые являлись носителем золотистого стафилококка и не соблюдали санитарные требования при приготовлении блюд, стали причиной заболевания учеников красноярской школы №76", - говорится в сообщении. Также ведомство уточняет, что заражения могло бы и не быть, так как при длительных высоких температурах стафилококк погибает, а термоустойчивый токсин разрушается, но этого не произошло из-за того, что блюдо готовили не положенные 20-30 минут в духовке при температуре 130°С, а всего 7 минут. Проверка в отношении организатора питания ООО "Рич" продолжается.

https://ria.ru/20240118/sud-1922067705.html

https://ria.ru/20241118/shkola-1984405521.html

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происшествия, здоровье - общество, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия