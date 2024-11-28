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В Белом доме заявили о готовности расширить возможности по обучению ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
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11:36 28.11.2024 (обновлено: 11:46 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ssha-1986174960.html
В Белом доме заявили о готовности расширить возможности по обучению ВСУ
В Белом доме заявили о готовности расширить возможности по обучению ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
В Белом доме заявили о готовности расширить возможности по обучению ВСУ
Вашингтон готов расширить возможности по обучению украинских военных, если Киев предпримет шаги для увеличения числа военнослужащих в рядах армии, заявил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:36
2024-11-28T11:46
в мире
украина
сша
россия
джон кирби
джо байден
ольга стефанишина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон готов расширить возможности по обучению украинских военных, если Киев предпримет шаги для увеличения числа военнослужащих в рядах армии, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". "Мы считаем, что личный состав - это самая насущная потребность (Украины - ред.). Поэтому мы также готовы расширить наши возможности по обучению, если они предпримут соответствующие шаги для пополнения своих рядов", - заявил Кирби, его слова приводит агентство Франс Пресс. Он добавил, что США продолжат поставлять Украине вооружения и военную технику. Газета Financial Times накануне сообщила, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что у Украины нет необходимости понижать мобилизационный возраст, указав при этом США на необходимость оснащения бригад ВСУ. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241128/kiev-1986143860.html
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в мире, украина, сша, россия, джон кирби, джо байден, ольга стефанишина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Джон Кирби, Джо Байден, Ольга Стефанишина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Белом доме заявили о готовности расширить возможности по обучению ВСУ

США расширят возможности по обучению ВСУ, если Киев увеличит число военных

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон готов расширить возможности по обучению украинских военных, если Киев предпримет шаги для увеличения числа военнослужащих в рядах армии, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
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"Мы считаем, что личный состав - это самая насущная потребность (Украины - ред.). Поэтому мы также готовы расширить наши возможности по обучению, если они предпримут соответствующие шаги для пополнения своих рядов", - заявил Кирби, его слова приводит агентство Франс Пресс.
Он добавил, что США продолжат поставлять Украине вооружения и военную технику.
Газета Financial Times накануне сообщила, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что у Украины нет необходимости понижать мобилизационный возраст, указав при этом США на необходимость оснащения бригад ВСУ.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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