https://ria.ru/20241128/ssha-1986123837.html

Reuters: США не считают, что удары вглубь России повысят риск ядерной атаки

Reuters: США не считают, что удары вглубь России повысят риск ядерной атаки - РИА Новости, 28.11.2024

Reuters: США не считают, что удары вглубь России повысят риск ядерной атаки

Американская разведка считает, что решение США позволить Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории не повысило риск... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T02:16

2024-11-28T02:16

2024-11-28T06:06

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американская разведка считает, что решение США позволить Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории не повысило риск ядерной атаки, передает агентство Рейтер со ссылкой на пять источников, знакомых с разведданными. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей". "Решение США позволить Украине наносить удары американским оружием вглубь России не увеличило риск ядерной атаки, которая маловероятна", — передает агентство. По данным собеседника агентства, в разведке за последние семь месяцев пришли к выводу, что ядерная эскалация в случае решения ослабить для Киева ограничения по использованию американского оружия маловероятна, эта точка зрения не поменялась после ноябрьского решения США. По мнению источников, пуск новой российской ракеты на прошлой неделе также не повлиял на выводы американской разведки. Два высокопоставленных чиновника заявили агентству, что считают, что Россия якобы может в ответ на решение США "оказать давление" на Запад из-за его поддержки в адрес Киева. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241127/medvedev-1986117530.html

https://ria.ru/20241127/prigovor-1986105616.html

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986028251.html

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россия, украина, сша, джон кирби, владимир путин, сергей лавров, нато