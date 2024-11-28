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Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986327242.html
Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине
Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине
Вооружённые силы России продолжат отслеживать находящееся на Украине дальнобойное оружие западного производства и наносить огневое поражение по аэродромам,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:05
2024-11-28T20:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы России продолжат отслеживать находящееся на Украине дальнобойное оружие западного производства и наносить огневое поражение по аэродромам, районам размещения и маршрутам перемещения этого оружия, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что всего за последние дни было применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". В том числе при нанесении комбинированного массированного удара ночью на 28 ноября использовались 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине

Российские военные продолжат отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС России
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы России продолжат отслеживать находящееся на Украине дальнобойное оружие западного производства и наносить огневое поражение по аэродромам, районам размещения и маршрутам перемещения этого оружия, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что всего за последние дни было применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". В том числе при нанесении комбинированного массированного удара ночью на 28 ноября использовались 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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