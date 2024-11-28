https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986327242.html

Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине

Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине - РИА Новости, 28.11.2024

Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине

Вооружённые силы России продолжат отслеживать находящееся на Украине дальнобойное оружие западного производства и наносить огневое поражение по аэродромам,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:05

2024-11-28T20:05

2024-11-28T20:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы России продолжат отслеживать находящееся на Украине дальнобойное оружие западного производства и наносить огневое поражение по аэродромам, районам размещения и маршрутам перемещения этого оружия, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что всего за последние дни было применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". В том числе при нанесении комбинированного массированного удара ночью на 28 ноября использовались 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины