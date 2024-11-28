https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986327242.html
Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине
Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине
Вооружённые силы России продолжат отслеживать находящееся на Украине дальнобойное оружие западного производства и наносить огневое поражение по аэродромам,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:05
2024-11-28T20:05
2024-11-28T20:05
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы России продолжат отслеживать находящееся на Украине дальнобойное оружие западного производства и наносить огневое поражение по аэродромам, районам размещения и маршрутам перемещения этого оружия, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что всего за последние дни было применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". В том числе при нанесении комбинированного массированного удара ночью на 28 ноября использовались 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Россия продолжит отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине
Российские военные продолжат отслеживать западное дальнобойное оружие на Украине