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Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере - РИА Новости, 28.11.2024
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12:55 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/sotrudnichestvo-1986194655.html
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере - РИА Новости, 28.11.2024
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере
Военное руководство России и Индии в ходе состоявшегося в Москве IV заседания рабочей группы по военному сотрудничеству в рамках межправкомиссии по военному и... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:55
2024-11-28T12:55
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя – РИА Новости. Военное руководство России и Индии в ходе состоявшегося в Москве IV заседания рабочей группы по военному сотрудничеству в рамках межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству договорилось о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений, сообщило индийское министерство обороны. "Рабочая группа подчеркнула важность постоянного обмена знаниями и сотрудничества в областях, представляющих стратегический интерес. Она также договорилась о расширении совместных учений для дальнейшего укрепления оперативной синергии между двумя силами", - говорится в заявлении индийского ведомства. Минобороны Индии отметило, что обе страны провели многочисленные совместные учения на суше, в воздухе и на море. "Такие учения, как Indra, Avia Indra и Indra Navy послужили важными платформами для обмена передовым опытом, совершенствования совместных оперативных тактических учений и процедур, а также углубления взаимопонимания", - заявили в индийском ведомстве. Там также добавили, что прошедшая в Москве встреча "ознаменовала собой важную веху в развитии давнего стратегического партнёрства между двумя странами". Индия и Россия в 2000 году подписали декларацию о стратегическом партнёрстве, которое в 2010 году было повышено до уровня особо привилегированного стратегического партнёрства. Рабочая группа, важнейший форум для индийско-российского оборонного сотрудничества, представляет из себя платформу для оценки существующих военных обязательств и определяет новые области сотрудничества для решения возникающих проблем безопасности.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984586372.html
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индия, россия, москва, в мире
Индия, Россия, Москва, В мире
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере

Минобороны Индии заявило о расширении военного сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские учения
Российско-индийские учения - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российско-индийские учения. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя – РИА Новости. Военное руководство России и Индии в ходе состоявшегося в Москве IV заседания рабочей группы по военному сотрудничеству в рамках межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству договорилось о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений, сообщило индийское министерство обороны.
«
"Рабочая группа подчеркнула важность постоянного обмена знаниями и сотрудничества в областях, представляющих стратегический интерес. Она также договорилась о расширении совместных учений для дальнейшего укрепления оперативной синергии между двумя силами", - говорится в заявлении индийского ведомства.
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Минобороны Индии отметило, что обе страны провели многочисленные совместные учения на суше, в воздухе и на море.
«
"Такие учения, как Indra, Avia Indra и Indra Navy послужили важными платформами для обмена передовым опытом, совершенствования совместных оперативных тактических учений и процедур, а также углубления взаимопонимания", - заявили в индийском ведомстве.
Там также добавили, что прошедшая в Москве встреча "ознаменовала собой важную веху в развитии давнего стратегического партнёрства между двумя странами".
Индия и Россия в 2000 году подписали декларацию о стратегическом партнёрстве, которое в 2010 году было повышено до уровня особо привилегированного стратегического партнёрства. Рабочая группа, важнейший форум для индийско-российского оборонного сотрудничества, представляет из себя платформу для оценки существующих военных обязательств и определяет новые области сотрудничества для решения возникающих проблем безопасности.
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