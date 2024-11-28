https://ria.ru/20241128/smirenie-1986135718.html

Байден принуждает Зеленского к смирению

Байден принуждает Зеленского к смирению - РИА Новости, 28.11.2024

Байден принуждает Зеленского к смирению

В Вашингтоне таки официально признали, что разрешили Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по целям в глубине территории России. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T08:00

2024-11-28T08:00

2024-11-28T10:49

россия

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

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В Вашингтоне таки официально признали, что разрешили Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по целям в глубине территории России.Неделя прошла, как об этом написали все СМИ, приняв "новый виток эскалации" как данность. В России на вашингтонское "разрешение" уже успели ответить и делом (первым боевым применением знаменитого теперь "Орешника"), и словом — прозрачным намеком, что в следующий раз российская разработка причинит ущерб чему-нибудь американскому, ведь цели в американские ракеты американцы же и закладывают.По совести, надо было признаваться в том, что США согласились стрелять ракетами по ядерной державе в ответ на просьбы Владимира Зеленского. Но Белый дом, запоздав с комментарием на неприличный срок, все равно, по сути, врет и даже не пытается объяснить того, что всех интересует на самом деле: а почему именно сейчас?Более года Байден был холоден к мольбам Зеленского насчет ракет, всего месяц назад сохранял твердость. Что изменилось теперь?В официальном сообщении Вашингтон ссылается на "необходимость самообороны". На то же самое можно было сослаться и в октябре, и в марте, когда Зеленский умолял снять ограничения на применение ATACMS. Но тогда Байден как будто бы боялся ядерной войны, а теперь что — расслабился и полюбил атомную бомбу?В самих Соединенных Штатах — два объяснения ситуации: какое с партийной точки зрения выгоднее, такое в моменте и пережевывают.В стане демократов говорят, что Байден хочет "усилить" Украину для ее успешного сопротивления России в 2025 году, когда в Белый дом переедет Дональд Трамп и с поддержкой начнутся перебои. Это своего рода выполнение пятилетки за четыре года — одновременно США поднажали в изобретении антироссийских санкций, давлении на союзников и денежном обеспечении Киева: Белый дом запросил для Зеленского у конгресса еще 24 миллиарда долларов.Это комплекс действий, а не только пресловутое "разрешение на дальнобой". Задача же прежняя — обеспечить сопротивляемость Киева.В окружении самого Трампа говорят другое: якобы уходящий президент попытался насолить приходящему президенту, лишив его рычагов влияния в украинском вопросе и усложнив путь к выходу из кризиса. Другими словами, Трамп сам хотел шантажировать Россию использованием ATACMS, но подлый Байден его опередил.Эти объяснения не противоречат друг другу, но ничего на самом деле не объясняют. Если судить о ситуации по комментариям с американской стороны, в Штатах уже забыли, чего на самом деле хотят, а их президента просто шатает, как сомнамбулу, — то нельзя, то можно, то он войны с Россией боится, то поражения Украины. В общем, полная деградация внешней политики и дрязги вместо внутренней.Но, к сожалению, руководство США часто поступает умнее, чем выглядит. А выглядит оно глупо, поскольку не может говорить о важных вещах понятно и прямо — погруженность в интриги не позволяет.Цель у Байдена, Вашингтона, Штатов в целом примерно та же, она действительно не менялась: нанести России максимально возможный ущерб путем конфликта вокруг Украины, измотать ее и обескровить. При этом стратегическое поражение — это что-то вроде "программы максимум": получится — хорошо, не получится — попробуем в другой раз.В то же время создается ощущение, будто последние действия Вашингтона направлены не на затягивание конфликта, а наоборот, на "заморозку" боевых действий (чтобы "попробовать в другой раз"). Но для этого им нужно сломить сопротивление Зеленского, который смотреть на ситуацию трезво не может и рискует проиграть России больше, чем США готовы проиграть.Как бы парадоксально это ни звучало, расширение применения "дальнобоя", в которое Зеленский верил, как в волшебную палочку, должно не окрылить его, а принудить к смирению.ATACMS — это совсем не волшебная палочка. По России такими ракетами стреляют давно: и по так называемым новым территориям, и по Крыму, и по приграничным зонам, но ПВО минимизирует полезный для ВСУ эффект. Месяц назад в Пентагоне объясняли, почему выступают против снятия ограничений на применение "дальнобоя", и акцент делали не на угрозе ответа России (акцент на этом был в ЦРУ), а на том, что это не переломит ход конфликта. Потому что у России есть ПВО, а американских, британских, французских ракет у Киева не так уж много.Однако если в военном плане произошедшее немногое меняет, то в политическом меняет многое — конфликт выходит на новый уровень. Байден допустил это, потому что верил: ответные действия России на данном уровне не несут критических рисков для США. То есть верил, что за эскалацию заплатит только Украина.Так оно и вышло. Параллельно ее территорию покинули западные посольства: счастливо, мол, оставаться — и берегитесь "Орешника". Зеленского буквально подставили под ответный удар России, и его положение теперь хуже, чем до того, как он выклянчил свою "волшебную палочку".США, видимо, считают, что контролируют ситуацию, поскольку, подчеркнем это еще раз, цели для американских ракет задают сами американцы, следовательно, они не позволят украинцам "лишнего". Киев не получил желанной свободы действий, а вот необходимость платить по новым счетам — получил.Насколько справедлива версия, что Вашингтон намеренно создал Зеленскому гнетущую атмосферу для "подумать и умерить аппетиты" (пока его требование для начала переговоров — отвод российской армии на позиции февраля 2024 года), узнаем скоро.Если палата представителей не выделит Байдену 24 миллиарда долларов на Украину, как он того просит, значит, Киев и впрямь принуждают к смирению терапией из потерь и обломов.Если все-таки выделят, значит, так того требует широкий консенсус американских элит, несомненно, включающий Трампа. Следовательно, внешняя политика нового президента США не будет отличаться от политики старого: это беспрерывная война на истощение, а все разговоры про возможность дипломатического урегулирования лишь способ отвлечь нас от этой сути.

https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986129927.html

https://ria.ru/20241128/bayden-1986131578.html

https://ria.ru/20241128/ssha-1986123837.html

https://ria.ru/20241128/bismark-1986120392.html

https://ria.ru/20241127/zelenskij-1986113823.html

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https://ria.ru/20241127/lavrov-1986100305.html

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россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), аналитика