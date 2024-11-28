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Послы Евросоюза согласились на полное членство Румынии в Шенгенской зоне - РИА Новости, 28.11.2024
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11:51 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/shengen-1986175177.html
Послы Евросоюза согласились на полное членство Румынии в Шенгенской зоне
Послы Евросоюза согласились на полное членство Румынии в Шенгенской зоне - РИА Новости, 28.11.2024
Послы Евросоюза согласились на полное членство Румынии в Шенгенской зоне
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что послы Евросоюза согласились на полноправное членство страны в Шенгенской зоне с 1 января 2025 года. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:51
2024-11-28T11:51
в мире
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нидерланды
клаус йоханнис
марчел чолаку
евросоюз
шенгенская зона
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что послы Евросоюза согласились на полноправное членство страны в Шенгенской зоне с 1 января 2025 года. Ранее прием Болгарии в Шенгенскую зону блокировали Нидерланды и Австрия. Нидерланды указывали на недостаточную борьбу болгарских властей с коррупцией, Австрия была недовольна их неспособностью противодействовать нелегальной миграции через свою территорию. Премьер Марчел Чолаку заверял, что Румыния присоединится к Шенгенской зоне к апрелю. "Сегодня важный момент для Румынии! Послы ЕС согласились на полное присоединение к Шенгену, с сухопутными границами, начиная с 1 января 2025 года", — написал Йоханнис в соцсети X. Совет Евросоюза должен официально утвердить полную интеграцию страны в Шенген на заседании 12 декабря. Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Для определения даты отмены контроля на внутренних сухопутных границах с Болгарией и Румынией необходимо новое решение Совета ЕС. Это решение должно быть принято единогласно. Ранее сообщалось, что дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
https://ria.ru/20240524/shengen-1948245085.html
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в мире, румыния, болгария, нидерланды, клаус йоханнис, марчел чолаку, евросоюз, шенгенская зона
В мире, Румыния, Болгария, Нидерланды, Клаус Йоханнис, Марчел Чолаку, Евросоюз, Шенгенская зона
Послы Евросоюза согласились на полное членство Румынии в Шенгенской зоне

Йоханнис: Румыния станет полноправным членом Шенгенской зоны с 2025 года

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что послы Евросоюза согласились на полноправное членство страны в Шенгенской зоне с 1 января 2025 года.
Ранее прием Болгарии в Шенгенскую зону блокировали Нидерланды и Австрия. Нидерланды указывали на недостаточную борьбу болгарских властей с коррупцией, Австрия была недовольна их неспособностью противодействовать нелегальной миграции через свою территорию. Премьер Марчел Чолаку заверял, что Румыния присоединится к Шенгенской зоне к апрелю.
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"Сегодня важный момент для Румынии! Послы ЕС согласились на полное присоединение к Шенгену, с сухопутными границами, начиная с 1 января 2025 года", — написал Йоханнис в соцсети X.
Совет Евросоюза должен официально утвердить полную интеграцию страны в Шенген на заседании 12 декабря.
Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Для определения даты отмены контроля на внутренних сухопутных границах с Болгарией и Румынией необходимо новое решение Совета ЕС. Это решение должно быть принято единогласно.
Ранее сообщалось, что дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
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В миреРумынияБолгарияНидерландыКлаус ЙоханнисМарчел ЧолакуЕвросоюзШенгенская зона
 
 
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