https://ria.ru/20241128/shengen-1986175177.html

Послы Евросоюза согласились на полное членство Румынии в Шенгенской зоне

Послы Евросоюза согласились на полное членство Румынии в Шенгенской зоне - РИА Новости, 28.11.2024

Послы Евросоюза согласились на полное членство Румынии в Шенгенской зоне

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что послы Евросоюза согласились на полноправное членство страны в Шенгенской зоне с 1 января 2025 года. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:51

2024-11-28T11:51

2024-11-28T11:51

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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что послы Евросоюза согласились на полноправное членство страны в Шенгенской зоне с 1 января 2025 года. Ранее прием Болгарии в Шенгенскую зону блокировали Нидерланды и Австрия. Нидерланды указывали на недостаточную борьбу болгарских властей с коррупцией, Австрия была недовольна их неспособностью противодействовать нелегальной миграции через свою территорию. Премьер Марчел Чолаку заверял, что Румыния присоединится к Шенгенской зоне к апрелю. "Сегодня важный момент для Румынии! Послы ЕС согласились на полное присоединение к Шенгену, с сухопутными границами, начиная с 1 января 2025 года", — написал Йоханнис в соцсети X. Совет Евросоюза должен официально утвердить полную интеграцию страны в Шенген на заседании 12 декабря. Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Для определения даты отмены контроля на внутренних сухопутных границах с Болгарией и Румынией необходимо новое решение Совета ЕС. Это решение должно быть принято единогласно. Ранее сообщалось, что дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.

https://ria.ru/20240524/shengen-1948245085.html

https://ria.ru/20240925/evrosojuz-1974532096.html

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в мире, румыния, болгария, нидерланды, клаус йоханнис, марчел чолаку, евросоюз, шенгенская зона