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В Севастополе проходят учения по противодействию диверсантам - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 28.11.2024 (обновлено: 09:54 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/sevastopol-1986144910.html
В Севастополе проходят учения по противодействию диверсантам
В Севастополе проходят учения по противодействию диверсантам - РИА Новости, 28.11.2024
В Севастополе проходят учения по противодействию диверсантам
Масштабные учения по противодействию проникновению диверсионных групп проводятся в четверг в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:13
2024-11-28T09:54
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Масштабные учения по противодействию проникновению диверсионных групп проводятся в четверг в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Сегодня в Севастополе проходит масштабная комплексная тренировка наших силовых структур. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника", - написал в Telegram-канале губернатор. В учениях принимают участие Подразделения территориальной обороны: СГУП "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь" Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры Севастополя. Плановые учения проводятся в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны. Учения продолжатся в течение дня, губернатор отметил, что на дорогах могут быть люди со стрелковым оружием, блокпосты и специальная техника. Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами, отметил он.
https://ria.ru/20241121/kupyansk-1985026715.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе проходят учения по противодействию диверсантам

Развожаев: в Севастополе проходят масштабные учения по противодействию диверсиям

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВоеннослужащие специального отряда быстрого реагирования
Военнослужащие специального отряда быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Военнослужащие специального отряда быстрого реагирования . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Масштабные учения по противодействию проникновению диверсионных групп проводятся в четверг в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проходит масштабная комплексная тренировка наших силовых структур. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника", - написал в Telegram-канале губернатор.
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21 ноября, 15:30
В учениях принимают участие Подразделения территориальной обороны: СГУП "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь" Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры Севастополя.
Плановые учения проводятся в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны.
Учения продолжатся в течение дня, губернатор отметил, что на дорогах могут быть люди со стрелковым оружием, блокпосты и специальная техника.
Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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