https://ria.ru/20241128/sevastopol-1986144910.html

В Севастополе проходят учения по противодействию диверсантам

В Севастополе проходят учения по противодействию диверсантам - РИА Новости, 28.11.2024

В Севастополе проходят учения по противодействию диверсантам

Масштабные учения по противодействию проникновению диверсионных групп проводятся в четверг в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:13

2024-11-28T09:13

2024-11-28T09:54

специальная военная операция на украине

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михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Масштабные учения по противодействию проникновению диверсионных групп проводятся в четверг в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Сегодня в Севастополе проходит масштабная комплексная тренировка наших силовых структур. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника", - написал в Telegram-канале губернатор. В учениях принимают участие Подразделения территориальной обороны: СГУП "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь" Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры Севастополя. Плановые учения проводятся в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны. Учения продолжатся в течение дня, губернатор отметил, что на дорогах могут быть люди со стрелковым оружием, блокпосты и специальная техника. Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами, отметил он.

https://ria.ru/20241121/kupyansk-1985026715.html

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безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия