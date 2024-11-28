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В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО
В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО - РИА Новости, 28.11.2024
В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО
Саратовские мастерицы изготовили для участников специальной военной операции более 800 маскировочных сетей, сообщил и.о. мэра Павел Сурков. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:01
2024-11-28T22:01
2024-11-28T22:01
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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Саратовские мастерицы изготовили для участников специальной военной операции более 800 маскировочных сетей, сообщил и.о. мэра Павел Сурков. "Усть-Курдюмские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей, которые покрыли 14,4 тысячи квадратных метров позиций и техники", - написал и.о. главы города в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Вольновском территориальном управлении проходят мероприятия и акции, на которых женщины вяжут теплые шерстяные носки для наших бойцов, а в Клещевке в фойе дома культуры организован мини-пункт приема продуктов питания, средств гигиены и другой гуманитарной помощи для бойцов. "Работа ведется непрерывно, ежедневно, в две смены", - отметил Сурков.
https://ria.ru/20241119/kontrakt-1984637661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саратов
Надежные люди, Общество, Саратов
В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО
Саратовские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей для бойцов СВО
САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости.
Саратовские мастерицы изготовили для участников специальной военной операции более 800 маскировочных сетей, сообщил
и.о. мэра Павел Сурков.
«
"Усть-Курдюмские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей, которые покрыли 14,4 тысячи квадратных метров позиций и техники", - написал и.о. главы города в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Вольновском территориальном управлении проходят мероприятия и акции, на которых женщины вяжут теплые шерстяные носки для наших бойцов, а в Клещевке в фойе дома культуры организован мини-пункт приема продуктов питания, средств гигиены и другой гуманитарной помощи для бойцов.
"Работа ведется непрерывно, ежедневно, в две смены", - отметил Сурков.