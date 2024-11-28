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В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО - РИА Новости, 28.11.2024
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Надежные люди
 
22:01 28.11.2024
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В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО
В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО - РИА Новости, 28.11.2024
В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО
Саратовские мастерицы изготовили для участников специальной военной операции более 800 маскировочных сетей, сообщил и.о. мэра Павел Сурков. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:01
2024-11-28T22:01
надежные люди
общество
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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Саратовские мастерицы изготовили для участников специальной военной операции более 800 маскировочных сетей, сообщил и.о. мэра Павел Сурков. "Усть-Курдюмские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей, которые покрыли 14,4 тысячи квадратных метров позиций и техники", - написал и.о. главы города в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Вольновском территориальном управлении проходят мероприятия и акции, на которых женщины вяжут теплые шерстяные носки для наших бойцов, а в Клещевке в фойе дома культуры организован мини-пункт приема продуктов питания, средств гигиены и другой гуманитарной помощи для бойцов. "Работа ведется непрерывно, ежедневно, в две смены", - отметил Сурков.
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общество, саратов
Надежные люди, Общество, Саратов
В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО

Саратовские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей для бойцов СВО

© Telegram-канал и.о. мэра Саратова Павла СурковаУсть-Курдюмские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО
Усть-Курдюмские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Telegram-канал и.о. мэра Саратова Павла Суркова
Усть-Курдюмские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО
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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Саратовские мастерицы изготовили для участников специальной военной операции более 800 маскировочных сетей, сообщил и.о. мэра Павел Сурков.
«
"Усть-Курдюмские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей, которые покрыли 14,4 тысячи квадратных метров позиций и техники", - написал и.о. главы города в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Вольновском территориальном управлении проходят мероприятия и акции, на которых женщины вяжут теплые шерстяные носки для наших бойцов, а в Клещевке в фойе дома культуры организован мини-пункт приема продуктов питания, средств гигиены и другой гуманитарной помощи для бойцов.
"Работа ведется непрерывно, ежедневно, в две смены", - отметил Сурков.
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Надежные людиОбществоСаратов
 
 
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