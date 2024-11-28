https://ria.ru/20241128/seti-1986337778.html

В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО

В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО - РИА Новости, 28.11.2024

В Саратове изготовили более 800 маскировочных сетей для участников СВО

Саратовские мастерицы изготовили для участников специальной военной операции более 800 маскировочных сетей, сообщил и.о. мэра Павел Сурков. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T22:01

2024-11-28T22:01

2024-11-28T22:01

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саратов

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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Саратовские мастерицы изготовили для участников специальной военной операции более 800 маскировочных сетей, сообщил и.о. мэра Павел Сурков. "Усть-Курдюмские мастерицы изготовили более 800 маскировочных сетей, которые покрыли 14,4 тысячи квадратных метров позиций и техники", - написал и.о. главы города в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Вольновском территориальном управлении проходят мероприятия и акции, на которых женщины вяжут теплые шерстяные носки для наших бойцов, а в Клещевке в фойе дома культуры организован мини-пункт приема продуктов питания, средств гигиены и другой гуманитарной помощи для бойцов. "Работа ведется непрерывно, ежедневно, в две смены", - отметил Сурков.

https://ria.ru/20241119/kontrakt-1984637661.html

саратов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, саратов