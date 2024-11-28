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В Ярославской области появятся земли со статусом исторических поселений - РИА Новости, 28.11.2024
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Ярославская область
 
16:40 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/sela-1986265962.html
В Ярославской области появятся земли со статусом исторических поселений
В Ярославской области появятся земли со статусом исторических поселений - РИА Новости, 28.11.2024
В Ярославской области появятся земли со статусом исторических поселений
Населенные пункты Ярославской области претендуют на новый статус исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:40
2024-11-28T16:40
ярославская область
жкх
михаил евраев
городская среда
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Населенные пункты Ярославской области претендуют на новый статус исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, на оперативном совещании в областном правительстве под руководством губернатора Михаила Евраева отмечалось, что на новый статус исторических поселений регионального значения претендуют 13 территорий, в частности, село Поречье-Рыбное, поселок Борисоглебский, села Кукобой, Веретея, Закобякино и другие. "В случае включения в реестр исторических поселений регионального значения они смогут принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", - сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Губернатор на совещании поблагодарил глав за участие в работе по выдвижению населенных пунктов. "Руководители территорий сами выступили с предложениями, потому что это очень значимо для развития населенных пунктов. Важно, чтобы благоустройство затрагивало не только крупные города. В нашей области много интересных, красивых исторических мест, которые требуется привести в порядок. Для этого необходимо участвовать во всех федеральных конкурсах", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, правительство региона постарается предусмотреть областные средства для создания комфортных точек притяжения для жителей и гостей региона. Таким образом, отметил Евраев, населенные пункты будут включены в востребованные туристические маршруты. Глава региона дал поручение проанализировать уровень обеспеченности претендующих на новый статус населенных пунктов объектами инфраструктуры, в том числе организациями общественного питания, рекреационными зонами, уличным освещением, а также оценить состояние дорожной сети. Отмечается, что параллельно работе по присвоению статуса исторических поселений правительством области будут разрабатываться проекты на федеральный конкурс.
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жкх, михаил евраев, городская среда
Ярославская область, ЖКХ, Михаил Евраев, Городская среда
В Ярославской области появятся земли со статусом исторических поселений

Ярославские населенные пункты претендуют на новый статус исторических поселений

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Населенные пункты Ярославской области претендуют на новый статус исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, на оперативном совещании в областном правительстве под руководством губернатора Михаила Евраева отмечалось, что на новый статус исторических поселений регионального значения претендуют 13 территорий, в частности, село Поречье-Рыбное, поселок Борисоглебский, села Кукобой, Веретея, Закобякино и другие.
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"В случае включения в реестр исторических поселений регионального значения они смогут принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", - сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Губернатор на совещании поблагодарил глав за участие в работе по выдвижению населенных пунктов. "Руководители территорий сами выступили с предложениями, потому что это очень значимо для развития населенных пунктов. Важно, чтобы благоустройство затрагивало не только крупные города. В нашей области много интересных, красивых исторических мест, которые требуется привести в порядок. Для этого необходимо участвовать во всех федеральных конкурсах", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, правительство региона постарается предусмотреть областные средства для создания комфортных точек притяжения для жителей и гостей региона. Таким образом, отметил Евраев, населенные пункты будут включены в востребованные туристические маршруты.
Глава региона дал поручение проанализировать уровень обеспеченности претендующих на новый статус населенных пунктов объектами инфраструктуры, в том числе организациями общественного питания, рекреационными зонами, уличным освещением, а также оценить состояние дорожной сети.
Отмечается, что параллельно работе по присвоению статуса исторических поселений правительством области будут разрабатываться проекты на федеральный конкурс.
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