https://ria.ru/20241128/sela-1986265962.html

В Ярославской области появятся земли со статусом исторических поселений

В Ярославской области появятся земли со статусом исторических поселений - РИА Новости, 28.11.2024

В Ярославской области появятся земли со статусом исторических поселений

Населенные пункты Ярославской области претендуют на новый статус исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:40

2024-11-28T16:40

2024-11-28T16:40

ярославская область

жкх

михаил евраев

городская среда

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Населенные пункты Ярославской области претендуют на новый статус исторических поселений регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, на оперативном совещании в областном правительстве под руководством губернатора Михаила Евраева отмечалось, что на новый статус исторических поселений регионального значения претендуют 13 территорий, в частности, село Поречье-Рыбное, поселок Борисоглебский, села Кукобой, Веретея, Закобякино и другие. "В случае включения в реестр исторических поселений регионального значения они смогут принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", - сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Губернатор на совещании поблагодарил глав за участие в работе по выдвижению населенных пунктов. "Руководители территорий сами выступили с предложениями, потому что это очень значимо для развития населенных пунктов. Важно, чтобы благоустройство затрагивало не только крупные города. В нашей области много интересных, красивых исторических мест, которые требуется привести в порядок. Для этого необходимо участвовать во всех федеральных конкурсах", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, правительство региона постарается предусмотреть областные средства для создания комфортных точек притяжения для жителей и гостей региона. Таким образом, отметил Евраев, населенные пункты будут включены в востребованные туристические маршруты. Глава региона дал поручение проанализировать уровень обеспеченности претендующих на новый статус населенных пунктов объектами инфраструктуры, в том числе организациями общественного питания, рекреационными зонами, уличным освещением, а также оценить состояние дорожной сети. Отмечается, что параллельно работе по присвоению статуса исторических поселений правительством области будут разрабатываться проекты на федеральный конкурс.

https://ria.ru/20241120/dk-1984916281.html

https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984913600.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, михаил евраев, городская среда