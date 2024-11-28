https://ria.ru/20241128/rostov-1986188768.html

Инвестпортфель Ростова пополнился проектами на сумму более 600 млрд руб

Инвестпортфель Ростова пополнился проектами на сумму более 600 млрд руб - РИА Новости, 28.11.2024

Инвестпортфель Ростова пополнился проектами на сумму более 600 млрд руб

Инвестпортфель Ростова-на-Дону пополнился проектами на сумму свыше 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:32

2024-11-28T12:32

2024-11-28T12:32

ростовская область

дон

ростов

ростов-на-дону

алексей логвиненко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151908/25/1519082509_0:238:3940:2454_1920x0_80_0_0_ed36c57a450dd1b6a287233687363a36.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Инвестпортфель Ростова-на-Дону пополнился проектами на сумму свыше 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по итогам заседание совета по инвестициям. "Наш инвестпортфель пополнился еще пятью новыми проектами на общую сумму свыше 600 миллиардов рублей", - сказал он, уточнив, что все данные проекты одобрены к реализации. Один из проектов является продолжением концепции по развитию спортивного кластера на Левобережье. Предполагается, что в 2025 году там начнется строительство дворца спорта с ледовой ареной "Хоккей-Арена", рассчитанного на 500 зрительных мест, где можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием. Общий объем инвестиций - 1 миллиард рублей. В настоящее время инвестор уже оформляет разрешение на строительство. Также на совете по инвестициям обсуждалось строительство современного ипподрома. "Идея о переносе старого комплекса возникла давно, но сейчас появился инвестор, который готов воссоздать этот уникальный исторический для города объект на новом месте", - отметил Логвиненко. Он уточнил, что в качестве новой площадки выбран участок площадью 37 гектаров на левом берегу Дона по улице Пойменной. Инвестиции в проект, реализацию которого планируется начать в 2025 году, оцениваются в 4,5 миллиарда рублей. На месте старого ипподрома на улице Малюгиной до 2032 года построят многофункциональный жилой комплекс, в который вложат более 50 миллиардов рублей, добавил он. Еще два проекта касаются комплексного развития территории по улице Кумженской, между реками Дон и Мертвый Донец. Два инвестора собираются освоить почти 700 гектаров земли. Эти участки находятся в их собственности. Один из инвесторов планирует строительство многоквартирных домов, школ, детсадов. Объем инвестиций оценивается в 230 миллиардов рублей. Другой инвестор представил проект "Кумжаград", предполагающий строительство микрорайонов, жилого и делового кварталов до 2039 года. Инвестор планирует вложить в развитие этой территории 332,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241127/muzej-1986005767.html

https://ria.ru/20241126/vinogradniki-1985810547.html

дон

ростов

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дон, ростов, ростов-на-дону, алексей логвиненко