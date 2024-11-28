Рейтинг@Mail.ru
Инвестпортфель Ростова пополнился проектами на сумму более 600 млрд руб - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
12:32 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/rostov-1986188768.html
Инвестпортфель Ростова пополнился проектами на сумму более 600 млрд руб
Инвестпортфель Ростова пополнился проектами на сумму более 600 млрд руб - РИА Новости, 28.11.2024
Инвестпортфель Ростова пополнился проектами на сумму более 600 млрд руб
Инвестпортфель Ростова-на-Дону пополнился проектами на сумму свыше 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:32
2024-11-28T12:32
ростовская область
дон
ростов
ростов-на-дону
алексей логвиненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151908/25/1519082509_0:238:3940:2454_1920x0_80_0_0_ed36c57a450dd1b6a287233687363a36.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Инвестпортфель Ростова-на-Дону пополнился проектами на сумму свыше 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по итогам заседание совета по инвестициям. "Наш инвестпортфель пополнился еще пятью новыми проектами на общую сумму свыше 600 миллиардов рублей", - сказал он, уточнив, что все данные проекты одобрены к реализации. Один из проектов является продолжением концепции по развитию спортивного кластера на Левобережье. Предполагается, что в 2025 году там начнется строительство дворца спорта с ледовой ареной "Хоккей-Арена", рассчитанного на 500 зрительных мест, где можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием. Общий объем инвестиций - 1 миллиард рублей. В настоящее время инвестор уже оформляет разрешение на строительство. Также на совете по инвестициям обсуждалось строительство современного ипподрома. "Идея о переносе старого комплекса возникла давно, но сейчас появился инвестор, который готов воссоздать этот уникальный исторический для города объект на новом месте", - отметил Логвиненко. Он уточнил, что в качестве новой площадки выбран участок площадью 37 гектаров на левом берегу Дона по улице Пойменной. Инвестиции в проект, реализацию которого планируется начать в 2025 году, оцениваются в 4,5 миллиарда рублей. На месте старого ипподрома на улице Малюгиной до 2032 года построят многофункциональный жилой комплекс, в который вложат более 50 миллиардов рублей, добавил он. Еще два проекта касаются комплексного развития территории по улице Кумженской, между реками Дон и Мертвый Донец. Два инвестора собираются освоить почти 700 гектаров земли. Эти участки находятся в их собственности. Один из инвесторов планирует строительство многоквартирных домов, школ, детсадов. Объем инвестиций оценивается в 230 миллиардов рублей. Другой инвестор представил проект "Кумжаград", предполагающий строительство микрорайонов, жилого и делового кварталов до 2039 года. Инвестор планирует вложить в развитие этой территории 332,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241127/muzej-1986005767.html
https://ria.ru/20241126/vinogradniki-1985810547.html
дон
ростов
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151908/25/1519082509_176:0:3764:2691_1920x0_80_0_0_ae7a33824f77b4974a522cfbe973b759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дон, ростов, ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Дон, Ростов, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
Инвестпортфель Ростова пополнился проектами на сумму более 600 млрд руб

Логвиненко: инвестпортфель Ростова пополнился на сумму более 600 млрд руб

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Инвестпортфель Ростова-на-Дону пополнился проектами на сумму свыше 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по итогам заседание совета по инвестициям.
"Наш инвестпортфель пополнился еще пятью новыми проектами на общую сумму свыше 600 миллиардов рублей", - сказал он, уточнив, что все данные проекты одобрены к реализации.
Модернизированная детская школа искусств в Морозовске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Ростовской области модернизировали музей, библиотеку и школу искусств
27 ноября, 14:47
Один из проектов является продолжением концепции по развитию спортивного кластера на Левобережье. Предполагается, что в 2025 году там начнется строительство дворца спорта с ледовой ареной "Хоккей-Арена", рассчитанного на 500 зрительных мест, где можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием. Общий объем инвестиций - 1 миллиард рублей. В настоящее время инвестор уже оформляет разрешение на строительство.
Также на совете по инвестициям обсуждалось строительство современного ипподрома. "Идея о переносе старого комплекса возникла давно, но сейчас появился инвестор, который готов воссоздать этот уникальный исторический для города объект на новом месте", - отметил Логвиненко. Он уточнил, что в качестве новой площадки выбран участок площадью 37 гектаров на левом берегу Дона по улице Пойменной. Инвестиции в проект, реализацию которого планируется начать в 2025 году, оцениваются в 4,5 миллиарда рублей.
На месте старого ипподрома на улице Малюгиной до 2032 года построят многофункциональный жилой комплекс, в который вложат более 50 миллиардов рублей, добавил он.
Еще два проекта касаются комплексного развития территории по улице Кумженской, между реками Дон и Мертвый Донец. Два инвестора собираются освоить почти 700 гектаров земли. Эти участки находятся в их собственности. Один из инвесторов планирует строительство многоквартирных домов, школ, детсадов. Объем инвестиций оценивается в 230 миллиардов рублей. Другой инвестор представил проект "Кумжаград", предполагающий строительство микрорайонов, жилого и делового кварталов до 2039 года. Инвестор планирует вложить в развитие этой территории 332,5 миллиарда рублей.
Сбор винограда - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Площадь виноградников увеличили в Ростовской области
26 ноября, 15:41
 
Ростовская областьДонРостовРостов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала