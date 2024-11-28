https://ria.ru/20241128/rostekh-1986140714.html
"Ростех" испытал первый российский клей для электроники военного класса
"Ростех" испытал первый российский клей для электроники военного класса - РИА Новости, 28.11.2024
"Ростех" испытал первый российский клей для электроники военного класса
"Ростех" завершил испытания первого российского клея для электроники военного класса, который можно применять при температурах от минус 60 до плюс 175 градусов, РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:23
2024-11-28T08:23
2024-11-28T08:23
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технологии
ростех
российская электроника
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Ростех" завершил испытания первого российского клея для электроники военного класса, который можно применять при температурах от минус 60 до плюс 175 градусов, сообщили в госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" успешно завершил госиспытания клея для монтажа микросборок, сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры и электроники класса military. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и обеспечивает надежность изделий даже в экстремальных условиях. Ранее такие материалы закупались за рубежом", - говорится в сообщении. Отмечается, что клей не имеет российских аналогов. По данным компании, он может эксплуатироваться при температурах от минус 60 до плюс 175 градусов по Цельсию при стопроцентной влажности окружающей среды и выдерживает не менее 2000 часов эксплуатации при максимально допустимой температуре. "Новый клеевой состав позволит отказаться от применения иностранных материалов при производстве электроники различных классов, в том числе military, и снизит ее себестоимость. Новинка успешно прошла государственные испытания и готова к серийному производству", - приводятся в сообщении слова гендиректора ЦКБ РМ Валерия Сазонова.
https://ria.ru/20241126/superjet--1985805349.html
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технологии, ростех, российская электроника
Наука, Технологии, Ростех, Российская электроника
"Ростех" испытал первый российский клей для электроники военного класса
"Ростех" испытал клей для электроники военного класса, который заменит импортные
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Ростех" завершил испытания первого российского клея для электроники военного класса, который можно применять при температурах от минус 60 до плюс 175 градусов, сообщили в госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника
" Госкорпорации "Ростех" успешно завершил госиспытания клея для монтажа микросборок, сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры и электроники класса military. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и обеспечивает надежность изделий даже в экстремальных условиях. Ранее такие материалы закупались за рубежом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что клей не имеет российских аналогов. По данным компании, он может эксплуатироваться при температурах от минус 60 до плюс 175 градусов по Цельсию при стопроцентной влажности окружающей среды и выдерживает не менее 2000 часов эксплуатации при максимально допустимой температуре.
"Новый клеевой состав позволит отказаться от применения иностранных материалов при производстве электроники различных классов, в том числе military, и снизит ее себестоимость. Новинка успешно прошла государственные испытания и готова к серийному производству", - приводятся в сообщении слова гендиректора ЦКБ РМ Валерия Сазонова.