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Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей - РИА Новости, 28.11.2024
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12:01 28.11.2024 (обновлено: 12:23 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/rossiya-1986180471.html
Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей
Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей - РИА Новости, 28.11.2024
Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей
Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей в рамках процесса воссоединения семей, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:01
2024-11-28T12:23
россия
украина
катар
в мире
мария львова-белова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей в рамках процесса воссоединения семей, передаёт корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в четверг в посольстве Катара в Москве. Днем ранее Украина передала российским семьям двух детей.Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха уделяет особое внимание этому гуманитарному процессу."Сегодня мы рады принимать вас всех сегодня. Вы знаете, что Катар очень эффективен в своей работе и заслужено пользуется большим доверием как посредник, как страна, играющая важную гуманитарную роль", - сказал посол, отметив, что Доха продолжит работу по воссоединению семей.Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой также присутствовали на мероприятии.
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россия, украина, катар, в мире, мария львова-белова
Россия, Украина, Катар, В мире, Мария Львова-Белова
Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей

Россия передала Украине семь детей в рамках процесса воссоединения семей

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей в рамках процесса воссоединения семей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в четверг в посольстве Катара в Москве. Днем ранее Украина передала российским семьям двух детей.
Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха уделяет особое внимание этому гуманитарному процессу.
"Сегодня мы рады принимать вас всех сегодня. Вы знаете, что Катар очень эффективен в своей работе и заслужено пользуется большим доверием как посредник, как страна, играющая важную гуманитарную роль", - сказал посол, отметив, что Доха продолжит работу по воссоединению семей.
Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой также присутствовали на мероприятии.
Украина передала России при посредничестве Катара двух детей - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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РоссияУкраинаКатарВ миреМария Львова-Белова
 
 
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