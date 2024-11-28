https://ria.ru/20241128/rossiya-1986180471.html

Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей

Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей - РИА Новости, 28.11.2024

Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей

Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей в рамках процесса воссоединения семей, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:01

2024-11-28T12:01

2024-11-28T12:23

россия

украина

катар

в мире

мария львова-белова

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей в рамках процесса воссоединения семей, передаёт корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в четверг в посольстве Катара в Москве. Днем ранее Украина передала российским семьям двух детей.Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха уделяет особое внимание этому гуманитарному процессу."Сегодня мы рады принимать вас всех сегодня. Вы знаете, что Катар очень эффективен в своей работе и заслужено пользуется большим доверием как посредник, как страна, играющая важную гуманитарную роль", - сказал посол, отметив, что Доха продолжит работу по воссоединению семей.Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой также присутствовали на мероприятии.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986038820.html

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россия, украина, катар, в мире, мария львова-белова