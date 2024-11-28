https://ria.ru/20241128/pvo-1986168229.html

Над Курской областью сбили два беспилотника

Над Курской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 28.11.2024

Над Курской областью сбили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:10

2024-11-28T11:10

2024-11-28T11:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

безопасность

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."28 ноября в период с 09.00 до 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241128/most-1986156775.html

курская область

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2024

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министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность