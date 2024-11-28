https://ria.ru/20241128/putin-1986270442.html

Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, заявил Путин

Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, заявил Путин

Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые ранее были изложены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:49

2024-11-28T16:49

2024-11-28T16:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые ранее были изложены, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы по-прежнему готовы к: а - переговорному процессу, б - на тех условиях, которые были изложены в выступлении перед руководством МИДа в июне этого года в Москве. Ничего не поменялось", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241128/putin-1986271114.html

россия

украина

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россия, украина, москва, владимир путин