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Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 28.11.2024 (обновлено: 16:53 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986270442.html
Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, заявил Путин
Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, заявил Путин
Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые ранее были изложены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:49
2024-11-28T16:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые ранее были изложены, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы по-прежнему готовы к: а - переговорному процессу, б - на тех условиях, которые были изложены в выступлении перед руководством МИДа в июне этого года в Москве. Ничего не поменялось", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241128/putin-1986271114.html
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россия, украина, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин
Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях, заявил Путин

Путин: Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые ранее были изложены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы по-прежнему готовы к: а - переговорному процессу, б - на тех условиях, которые были изложены в выступлении перед руководством МИДа в июне этого года в Москве. Ничего не поменялось", - сказал Путин журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир Путин
 
 
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