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Путин рассказал подробности разговора с Шольцем - РИА Новости, 28.11.2024
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16:45 28.11.2024 (обновлено: 16:55 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986268137.html
Путин рассказал подробности разговора с Шольцем
Путин рассказал подробности разговора с Шольцем - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал подробности разговора с Шольцем
Президент России Владимир Путин сообщил, что в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:45
2024-11-28T16:55
владимир путин
россия
германия
олаф шольц
украина
в мире
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем."Что касается разговора с канцлером, то он продолжался достаточно долго, целый час. В основном это касалось, конечно, событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он (доносил - ред.) свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу", - сказал Путин журналистам.
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Путин о разговоре с Шольцем
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владимир путин, россия, германия, олаф шольц, украина, в мире
Владимир Путин, Россия, Германия, Олаф Шольц, Украина, В мире
Путин рассказал подробности разговора с Шольцем

Путин заявил, что после разговора с Шольцем каждый остался при своем

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
"Что касается разговора с канцлером, то он продолжался достаточно долго, целый час. В основном это касалось, конечно, событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он (доносил - ред.) свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Владимир ПутинРоссияГерманияОлаф ШольцУкраинаВ мире
 
 
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