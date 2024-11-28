https://ria.ru/20241128/putin-1986268137.html
Путин рассказал подробности разговора с Шольцем
Путин рассказал подробности разговора с Шольцем - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал подробности разговора с Шольцем
Президент России Владимир Путин сообщил, что в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:45
2024-11-28T16:45
2024-11-28T16:55
владимир путин
россия
германия
олаф шольц
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в мире
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем."Что касается разговора с канцлером, то он продолжался достаточно долго, целый час. В основном это касалось, конечно, событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он (доносил - ред.) свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986269407.html
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Путин о разговоре с Шольцем
Путин
2024-11-28T16:45
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владимир путин, россия, германия, олаф шольц, украина, в мире
Владимир Путин, Россия, Германия, Олаф Шольц, Украина, В мире
Путин рассказал подробности разговора с Шольцем
Путин заявил, что после разговора с Шольцем каждый остался при своем