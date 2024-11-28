https://ria.ru/20241128/putin-1986262890.html
"Из пушки по воробьям палить не будем". Путин рассказал об ответе Киеву
"Из пушки по воробьям палить не будем". Путин рассказал об ответе Киеву - РИА Новости, 28.11.2024
"Из пушки по воробьям палить не будем". Путин рассказал об ответе Киеву
Россия будет отвечать на акты агрессии, для каждой цели на Украине будет свой инструмент, из пушки по воробьям российские войска палить не будут, заявил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:29
2024-11-28T16:29
2024-11-28T16:58
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Россия будет отвечать на акты агрессии, для каждой цели на Украине будет свой инструмент, из пушки по воробьям российские войска палить не будут, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин."Хочу еще раз сейчас сказать, конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении Российской Федерации, как и когда, каким оружием – это будет зависеть от тех объектов поражения, который будет выбирать генеральный штаб министерства обороны, потому что для каждого объекта будет использован свой подходящий для этих целей инструмент... Ну, скажем, наносить удар высокоточной гиперзвуковой ракетой по какой-то незначительной, казалось бы, цели, небольшой про объему, бессмысленно, потому что это все равно что из пушки палить по воробьям", — сказал президент.
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украина, киев, россия, владимир путин, в мире
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"Из пушки по воробьям палить не будем". Путин рассказал об ответе Киеву
Путин: для каждой цели на Украине у России будет свой ответ
АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Россия будет отвечать на акты агрессии, для каждой цели на Украине будет свой инструмент, из пушки по воробьям российские войска палить не будут, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Хочу еще раз сейчас сказать, конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении Российской Федерации, как и когда, каким оружием – это будет зависеть от тех объектов поражения, который будет выбирать генеральный штаб министерства обороны, потому что для каждого объекта будет использован свой подходящий для этих целей инструмент... Ну, скажем, наносить удар высокоточной гиперзвуковой ракетой по какой-то незначительной, казалось бы, цели, небольшой про объему, бессмысленно, потому что это все равно что из пушки палить по воробьям", — сказал президент.