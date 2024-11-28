https://ria.ru/20241128/putin-1986261878.html

Путин оценил риски удара западным оружием по России

Путин оценил риски удара западным оружием по России - РИА Новости, 28.11.2024

Путин оценил риски удара западным оружием по России

Риски ударов Украины западным оружием по территории РФ есть, но Россия даст ответ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:27

2024-11-28T16:27

2024-11-28T17:16

россия

владимир путин

украина

безопасность

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Риски ударов Украины западным оружием по территории РФ есть, но Россия даст ответ, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть ли риски ударов по российской территории? Я об этом тоже говорил многократно. Конечно, есть. Потому что это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооруженный конфликт", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, есть ли риски продолжения использования Украиной западных ракет для нанесения ударов по России."Конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении Российской Федерации", - добавил президент.

https://ria.ru/20241128/putin-1986281455.html

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россия, владимир путин, украина, безопасность