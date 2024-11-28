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Путин оценил риски удара западным оружием по России - РИА Новости, 28.11.2024
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16:27 28.11.2024 (обновлено: 17:16 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986261878.html
Путин оценил риски удара западным оружием по России
Путин оценил риски удара западным оружием по России - РИА Новости, 28.11.2024
Путин оценил риски удара западным оружием по России
Риски ударов Украины западным оружием по территории РФ есть, но Россия даст ответ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:27
2024-11-28T17:16
россия
владимир путин
украина
безопасность
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Риски ударов Украины западным оружием по территории РФ есть, но Россия даст ответ, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть ли риски ударов по российской территории? Я об этом тоже говорил многократно. Конечно, есть. Потому что это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооруженный конфликт", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, есть ли риски продолжения использования Украиной западных ракет для нанесения ударов по России."Конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении Российской Федерации", - добавил президент.
https://ria.ru/20241128/putin-1986281455.html
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россия, владимир путин, украина, безопасность
Россия, Владимир Путин, Украина, Безопасность
Путин оценил риски удара западным оружием по России

Путин: риски удара западным оружием есть, но Россия даст ответ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Риски ударов Украины западным оружием по территории РФ есть, но Россия даст ответ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть ли риски ударов по российской территории? Я об этом тоже говорил многократно. Конечно, есть. Потому что это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооруженный конфликт", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, есть ли риски продолжения использования Украиной западных ракет для нанесения ударов по России.
"Конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении Российской Федерации", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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