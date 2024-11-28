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Пресс-конференция Владимира Путина в Астане
Пресс-конференция Владимира Путина в Астане - РИА Новости, 28.11.2024
Пресс-конференция Владимира Путина в Астане
Президент России Владимир Путин подводит итоги визита в Казахстан на пресс-конференции в Астане. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:23
2024-11-28T16:23
2024-11-28T16:26
астана
владимир путин
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Президент России Владимир Путин подводит итоги визита в Казахстан на пресс-конференции в Астане.
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астана, владимир путин, видео
Астана, Владимир Путин
Пресс-конференция Владимира Путина в Астане
Президент России Владимир Путин подводит итоги визита в Казахстан на пресс-конференции в Астане.
2024-11-28T16:23
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PT56M41S
Пресс-конференция Владимира Путина в Астане
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин подводит итоги визита в Казахстан на пресс-конференции в Астане.