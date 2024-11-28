https://ria.ru/20241128/putin-1986260087.html

Пресс-конференция Владимира Путина в Астане

Пресс-конференция Владимира Путина в Астане - РИА Новости, 28.11.2024

Пресс-конференция Владимира Путина в Астане

Президент России Владимир Путин подводит итоги визита в Казахстан на пресс-конференции в Астане. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:23

2024-11-28T16:23

2024-11-28T16:26

астана

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986263393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a064c9616fc100856d5c0bdd93a381a.jpg

Президент России Владимир Путин подводит итоги визита в Казахстан на пресс-конференции в Астане.

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция Путина в Астане Пресс-конференция Путина в Астане 2024-11-28T16:23 true PT56M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астана, владимир путин, видео