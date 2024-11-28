https://ria.ru/20241128/putin-1986259811.html

Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном

Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном - РИА Новости, 28.11.2024

Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном

Россия надеется на то, что отношения с Афганистаном будут выстраиваться и развиваться, ситуация там сложна и требует особого внимания, сообщил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:22

2024-11-28T16:22

2024-11-28T16:33

афганистан

в мире

россия

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия надеется на то, что отношения с Афганистаном будут выстраиваться и развиваться, ситуация там сложна и требует особого внимания, сообщил президент РФ Владимир Путин."В Афганистане сложные процессы происходят. Мы надеемся, что удастся нам выстроить отношения с Афганистаном, и мы не можем не обратить внимание на то, что ситуация там стабилизируется. У нас с действующим руководством Афганистана есть отношения. Они будут развиваться", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986263569.html

афганистан

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афганистан, в мире, россия, владимир путин