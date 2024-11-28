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Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном - РИА Новости, 28.11.2024
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16:22 28.11.2024 (обновлено: 16:33 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986259811.html
Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном
Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном - РИА Новости, 28.11.2024
Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном
Россия надеется на то, что отношения с Афганистаном будут выстраиваться и развиваться, ситуация там сложна и требует особого внимания, сообщил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:22
2024-11-28T16:33
афганистан
в мире
россия
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия надеется на то, что отношения с Афганистаном будут выстраиваться и развиваться, ситуация там сложна и требует особого внимания, сообщил президент РФ Владимир Путин."В Афганистане сложные процессы происходят. Мы надеемся, что удастся нам выстроить отношения с Афганистаном, и мы не можем не обратить внимание на то, что ситуация там стабилизируется. У нас с действующим руководством Афганистана есть отношения. Они будут развиваться", - сказал Путин журналистам.
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афганистан, в мире, россия, владимир путин
Афганистан, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном

Путин: Россия надеется на развитие и выстраивание отношений с Афганистаном

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия надеется на то, что отношения с Афганистаном будут выстраиваться и развиваться, ситуация там сложна и требует особого внимания, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Афганистане сложные процессы происходят. Мы надеемся, что удастся нам выстроить отношения с Афганистаном, и мы не можем не обратить внимание на то, что ситуация там стабилизируется. У нас с действующим руководством Афганистана есть отношения. Они будут развиваться", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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