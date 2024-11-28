https://ria.ru/20241128/priznanie-1986319783.html

"Кто кому угрожает": в США сделали признание о России

"Кто кому угрожает": в США сделали признание о России - РИА Новости, 28.11.2024

"Кто кому угрожает": в США сделали признание о России

Западу важно помнить о преимуществе России как на поле боя, так и в вопросе военного оснащения перед тем, как начинать ей угрожать, заявил американский... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:22

2024-11-28T19:22

2024-11-28T19:22

украина

сша

россия

джо байден

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Западу важно помнить о преимуществе России как на поле боя, так и в вопросе военного оснащения перед тем, как начинать ей угрожать, заявил американский обозреватель, экс-разведчик ЦРУ, исполнительный директор Совета по национальным интересам Филипп Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россияне имеют гораздо более продвинутую военную систему, чем Соединенные Штаты, так что кто еще кому угрожает в конечном итоге?" — задался он вопросом.По словам Джиральди, вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине означает, что США уже напали на Россию."Мы предоставили оружие, мы предоставили деньги, мы предоставили логистику, которая позволяет украинцам использовать оружие, там уже наши люди. Мы непосредственно вовлечены в этот конфликт против России", — заключил обозреватель.Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241128/ugroza-1986300109.html

https://ria.ru/20241128/milost-1986244551.html

украина

сша

россия

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украина, сша, россия, джо байден, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины