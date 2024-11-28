https://ria.ru/20241128/priangare-1986134625.html

Диапазоны энергопотребления в Приангарье увеличены с января по апрель

Диапазоны энергопотребления в Приангарье увеличены с января по апрель - РИА Новости, 28.11.2024

Диапазоны энергопотребления в Приангарье увеличены с января по апрель

Председателем правительства РФ подписано постановление об увеличении предельных значений энергопотребления для регионов с уровнем газификации менее 5%, в число... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T06:50

2024-11-28T06:50

2024-11-28T12:27

игорь кобзев

иркутская область

экономика

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Председателем правительства РФ подписано постановление об увеличении предельных значений энергопотребления для регионов с уровнем газификации менее 5%, в число которых входит Иркутская область: максимальные значения первого и второго диапазонов увеличены с января по апрель 2025 года, сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым для регионов с уровнем газификации менее 5% для частных домовладений с электроотоплением вводится повышающий коэффициент до 1,8. В среду вопрос еще раз обсуждался на встрече заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Правительством РФ 1 ноября было принято постановление, определившее единые максимальные значения диапазонов потребления электрической энергии для жителей всех российских субъектов с дифференцированными тарифами. Так, для первого "льготного" диапазона потребления верхняя граница составляла 3,9 тысяч кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6 тысяч кВт*ч. Эти изменения существенно затрагивали интересы большого числа жителей Иркутской области, где многие в отсутствие альтернативных источников используют электроотопление. Кобзев направил Мишустину письмо с просьбой увеличить диапазон потребления электрической энергии. Обращения также были направлены министру энергетики России Сергею Цивилеву, заместителям председателя правительства России Дмитрию Патрушеву и Александру Новаку. Главу Приангарья поддержали депутаты Государственной Думы от Иркутской области, члены политических фракций, входящих в законодательное собрание региона. Вопрос обсуждался на совещаниях в департаменте энергетики правительства РФ, Минэнерго России, комитете Госдумы по энергетике. "В результате проведённой работы на всех уровнях власти, анализа энергопотребления различными типами домохозяйств в разных территориях Приангарья и всестороннего обсуждения вопроса с экспертами различного уровня, федеральным центром принято решение об увеличении предельных максимальных значений первого и второго диапазонов объёмов потребления электрической энергии. Так, максимальное значение первого диапазона с января по апрель 2025 года составит 7020 кВт*ч в месяц, второго диапазона – 10 800 кВт*ч", – сказал Кобзев. Он отметил, что границы диапазонов расширены для жителей, использующих электроотопление в домах как основной источник теплоснабжения. По словам губернатора, это была трудная работа, которая объединила все ресурсы на уровне региона и федерации. После вступления в силу изменений она будет продолжена. "Будем мониторить, как изменятся платежи граждан и принимать соответствующие управленческие решения. Информацию о результатах мониторинга будем доводить до правительства РФ. Продолжим отстаивать интересы жителей Иркутской области и дальше", - добавил Кобзев.

https://ria.ru/20241126/kobzev-1985740581.html

https://ria.ru/20241120/deti-1984810059.html

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игорь кобзев, иркутская область, экономика, россия