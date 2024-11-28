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В Госдуме прокомментировали приход Трампа к власти в США - РИА Новости, 28.11.2024
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11:08 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/prezident-1986151309.html
В Госдуме прокомментировали приход Трампа к власти в США
В Госдуме прокомментировали приход Трампа к власти в США - РИА Новости, 28.11.2024
В Госдуме прокомментировали приход Трампа к власти в США
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ситуация со сменой президента США Джо Байдена на... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:08
2024-11-28T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ситуация со сменой президента США Джо Байдена на Дональда Трампа все больше напоминает игру в злого и доброго полицейского, однако для России это не будет иметь никакого значения. "Вся эта история со старым и новым президентом США все больше напоминает игру в злого и доброго полицейского. Да только для России это не будет иметь никакого значения. США при любом президенте будет засматриваться на Россию как лакомый кусок с огромными ресурсами. Поменяются только роли, реплики и тактика, а суть останется прежней", - сказал Шеремет. По его словам, Россия продолжит путь становления и развития независимо от политического курса США и без оглядки на риторику и обещания ее президентов. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
https://ria.ru/20241123/ssha-1985302871.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, михаил шеремет, джо байден, nbc
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Джо Байден, NBC
В Госдуме прокомментировали приход Трампа к власти в США

Депутат Шеремет: США при любом президенте будут засматриваться на Россию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ситуация со сменой президента США Джо Байдена на Дональда Трампа все больше напоминает игру в злого и доброго полицейского, однако для России это не будет иметь никакого значения.
"Вся эта история со старым и новым президентом США все больше напоминает игру в злого и доброго полицейского. Да только для России это не будет иметь никакого значения. США при любом президенте будет засматриваться на Россию как лакомый кусок с огромными ресурсами. Поменяются только роли, реплики и тактика, а суть останется прежней", - сказал Шеремет.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
США объявили войну России, заявил американский журналист
23 ноября, 01:49
По его словам, Россия продолжит путь становления и развития независимо от политического курса США и без оглядки на риторику и обещания ее президентов.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Россия будет судить о президентстве Трампа по его действиям, заявил посол
21 ноября, 19:11
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампМихаил ШереметДжо БайденNBC
 
 
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