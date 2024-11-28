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Кобяков заявил о необходимости создания альтернативы Нобелевской премии - РИА Новости, 28.11.2024
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11:41 28.11.2024 (обновлено: 12:27 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/premiya-1986175839.html
Кобяков заявил о необходимости создания альтернативы Нобелевской премии
Кобяков заявил о необходимости создания альтернативы Нобелевской премии - РИА Новости, 28.11.2024
Кобяков заявил о необходимости создания альтернативы Нобелевской премии
Нобелевская премия давно и безнадежно ангажирована США, нужна альтернатива ей, возможно, в рамках БРИКС, эта идея сейчас обсуждается, заявил советник президента РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:41
2024-11-28T12:27
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Нобелевская премия давно и безнадежно ангажирована США, нужна альтернатива ей, возможно, в рамках БРИКС, эта идея сейчас обсуждается, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков."Нобелевская премия и другие некогда авторитетные институты давно и безнадежно ангажированы и полностью находятся под американским влиянием. По результатам Нобелевских недель может создаться ощущение, что весь мировой научный потенциал сосредоточен в США, но это не так", - сказал Кобяков на брифинге в рамках IV Конгресса молодых ученых."Настал момент, когда и нам вместе с нашими партнерами надо подумать о достойной альтернативе Нобелевской премии - возможно, в рамках БРИКС, возможно, на базе негосударственных форм сотрудничества, но сделать это обязательно надо... Это обсуждается уже", - добавил он.Конгресс молодых ученых проходит 27-29 ноября на федеральной территории Сириус. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
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сша, брикс, россия, антон кобяков
США, БРИКС, Россия, Антон Кобяков
Кобяков заявил о необходимости создания альтернативы Нобелевской премии

Кобяков заявил, что вопрос альтернативы Нобелевской премии обсуждается

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ Антон Кобяков
Советник Президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Советник Президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Нобелевская премия давно и безнадежно ангажирована США, нужна альтернатива ей, возможно, в рамках БРИКС, эта идея сейчас обсуждается, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.
"Нобелевская премия и другие некогда авторитетные институты давно и безнадежно ангажированы и полностью находятся под американским влиянием. По результатам Нобелевских недель может создаться ощущение, что весь мировой научный потенциал сосредоточен в США, но это не так", - сказал Кобяков на брифинге в рамках IV Конгресса молодых ученых.
"Настал момент, когда и нам вместе с нашими партнерами надо подумать о достойной альтернативе Нобелевской премии - возможно, в рамках БРИКС, возможно, на базе негосударственных форм сотрудничества, но сделать это обязательно надо... Это обсуждается уже", - добавил он.
Конгресс молодых ученых проходит 27-29 ноября на федеральной территории Сириус. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира
27 ноября, 13:36
 
СШАБРИКСРоссияАнтон Кобяков
 
 
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