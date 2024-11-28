Кобяков заявил о необходимости создания альтернативы Нобелевской премии
Кобяков заявил, что вопрос альтернативы Нобелевской премии обсуждается
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Советник Президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Нобелевская премия давно и безнадежно ангажирована США, нужна альтернатива ей, возможно, в рамках БРИКС, эта идея сейчас обсуждается, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.
"Нобелевская премия и другие некогда авторитетные институты давно и безнадежно ангажированы и полностью находятся под американским влиянием. По результатам Нобелевских недель может создаться ощущение, что весь мировой научный потенциал сосредоточен в США, но это не так", - сказал Кобяков на брифинге в рамках IV Конгресса молодых ученых.
"Настал момент, когда и нам вместе с нашими партнерами надо подумать о достойной альтернативе Нобелевской премии - возможно, в рамках БРИКС, возможно, на базе негосударственных форм сотрудничества, но сделать это обязательно надо... Это обсуждается уже", - добавил он.
Конгресс молодых ученых проходит 27-29 ноября на федеральной территории Сириус. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
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