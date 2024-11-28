https://ria.ru/20241128/pozhar-1986324403.html

В Уфе загорелось производственное здание

В Уфе загорелось производственное здание - РИА Новости, 28.11.2024

В Уфе загорелось производственное здание

Производственное здание с лакокрасочной продукцией горит в Уфе, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:43

2024-11-28T19:43

2024-11-28T20:58

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Производственное здание с лакокрасочной продукцией горит в Уфе, сообщает МЧС России."Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Башкортостане. В Уфе горит производственное здание. Предварительно, внутри находится лакокрасочная продукция", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.На месте работают 46 специалистов и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20241128/pozhar-1986152470.html

уфа

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в производственном здании с лакокрасочной продукцией в Уфе Производственное здание с лакокрасочной продукцией горит в Уфе, сообщили в МЧС. На месте работают 46 специалистов и 14 единиц техники. 2024-11-28T19:43 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия