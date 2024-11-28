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В Уфе загорелось производственное здание - РИА Новости, 28.11.2024
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19:43 28.11.2024 (обновлено: 20:58 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/pozhar-1986324403.html
В Уфе загорелось производственное здание
В Уфе загорелось производственное здание - РИА Новости, 28.11.2024
В Уфе загорелось производственное здание
Производственное здание с лакокрасочной продукцией горит в Уфе, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:43
2024-11-28T20:58
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Производственное здание с лакокрасочной продукцией горит в Уфе, сообщает МЧС России."Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Башкортостане. В Уфе горит производственное здание. Предварительно, внутри находится лакокрасочная продукция", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.На месте работают 46 специалистов и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20241128/pozhar-1986152470.html
уфа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Пожар в производственном здании с лакокрасочной продукцией в Уфе
Производственное здание с лакокрасочной продукцией горит в Уфе, сообщили в МЧС. На месте работают 46 специалистов и 14 единиц техники.
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уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Уфе загорелось производственное здание

В Уфе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Производственное здание с лакокрасочной продукцией горит в Уфе, сообщает МЧС России.
«
"Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Башкортостане. В Уфе горит производственное здание. Предварительно, внутри находится лакокрасочная продукция", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На месте работают 46 специалистов и 14 единиц техники.
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