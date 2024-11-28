https://ria.ru/20241128/pozhar-1986194309.html

Пожар в Климовске локализовали

Пожар в Климовске локализовали - РИА Новости, 28.11.2024

Пожар в Климовске локализовали

Крупный пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске удалось локализовать на площади 4200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:52

2024-11-28T12:52

2024-11-28T12:57

происшествия

климовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

подольск

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске удалось локализовать на площади 4200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске (микрорайон Подольска) до 4200 квадратных метров и частичном обрушении кровли. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой. Группировка сил и средств увеличена до 120 человек и 38 единиц техники, направлен пожарный поезд. По данным МЧС РФ, горит производственно-складское здание, где осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, а также мебели."Пожар в подмосковном Климовске локализован на площади 4200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241127/pozhar-1985908520.html

климовск

россия

подольск

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происшествия, климовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, подольск