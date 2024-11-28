https://ria.ru/20241128/pozhar-1986173524.html
Пожар в Климовске разросся до 2000 квадратных метров
Пожар в Климовске разросся до 2000 квадратных метров - РИА Новости, 28.11.2024
Пожар в Климовске разросся до 2000 квадратных метров
Крупный пожар на предприятии в подмосковном Климовске разросся до 2000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:47
2024-11-28T11:47
2024-11-28T11:47
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на предприятии в подмосковном Климовске разросся до 2000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске (микрорайон Подольска) до 1400 квадратных метров и частичном обрушении кровли. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой. Группировка сил и средств увеличена до 70 человек и 22 единиц техники, направлен пожарный поезд. "Площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, климовск, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Климовск, Россия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Климовске разросся до 2000 квадратных метров
Пожар на предприятии в Климовске разросся до 2000 квадратных метров