https://ria.ru/20241128/pozhar-1986173524.html

Пожар в Климовске разросся до 2000 квадратных метров

Пожар в Климовске разросся до 2000 квадратных метров - РИА Новости, 28.11.2024

Пожар в Климовске разросся до 2000 квадратных метров

Крупный пожар на предприятии в подмосковном Климовске разросся до 2000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:47

2024-11-28T11:47

2024-11-28T11:47

происшествия

коммерческая недвижимость

климовск

россия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986155234_0:324:960:864_1920x0_80_0_0_cdb981a2f089ca0fcf039b93496593cf.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на предприятии в подмосковном Климовске разросся до 2000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске (микрорайон Подольска) до 1400 квадратных метров и частичном обрушении кровли. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой. Группировка сил и средств увеличена до 70 человек и 22 единиц техники, направлен пожарный поезд. "Площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html

климовск

россия

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, климовск, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)