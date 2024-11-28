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При пожаре на предприятии в Подмосковье обрушилась кровля
При пожаре на предприятии в Подмосковье обрушилась кровля - РИА Новости, 28.11.2024
При пожаре на предприятии в Подмосковье обрушилась кровля
Площадь крупного пожара на производственном предприятии в подмосковном Климовске возросла до 1400 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:06
2024-11-28T11:06
2024-11-28T11:14
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Площадь крупного пожара на производственном предприятии в подмосковном Климовске возросла до 1400 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске до 1300 квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри предприятия. Группировка сил и средств увеличена до 60 человек и 20 единиц техники."На данный момент площадь пожара составляет 1400 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации пожара уже привлечены более 70 человек и 22 единицы техники.
https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия, климовск
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Россия, Климовск
При пожаре на предприятии в Подмосковье обрушилась кровля
При пожаре на предприятии в подмосковном Климовске обрушилась кровля