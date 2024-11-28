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На место крупного возгорания в Подмосковье направили пожарный поезд - РИА Новости, 28.11.2024
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10:48 28.11.2024 (обновлено: 14:27 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/pozhar-1986164971.html
На место крупного возгорания в Подмосковье направили пожарный поезд
На место крупного возгорания в Подмосковье направили пожарный поезд - РИА Новости, 28.11.2024
На место крупного возгорания в Подмосковье направили пожарный поезд
Пожарный поезд направлен на место крупного возгорания на производственном предприятии в подмосковном Климовске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:48
2024-11-28T14:27
происшествия
климовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожарный поезд направлен на место крупного возгорания на производственном предприятии в подмосковном Климовске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске до 1300 квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри предприятия. Группировка сил и средств увеличена до 60 человек и 20 единиц техники. "К месту пожара направлен пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в МЧС России, пожар произошел в производственно-складском здании, где осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, а также мебели.
https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html
климовск
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происшествия, климовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Климовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На место крупного возгорания в Подмосковье направили пожарный поезд

На место возгорания на предприятии в Климовске направили пожарный поезд

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара на производственном здании в Климовске, Подмосковье
Тушение пожара на производственном здании в Климовске, Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара на производственном здании в Климовске, Подмосковье
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожарный поезд направлен на место крупного возгорания на производственном предприятии в подмосковном Климовске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске до 1300 квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри предприятия. Группировка сил и средств увеличена до 60 человек и 20 единиц техники.
"К месту пожара направлен пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в МЧС России, пожар произошел в производственно-складском здании, где осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, а также мебели.
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ПроисшествияКлимовскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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