https://ria.ru/20241128/pozhar-1986152470.html

В Подмосковье загорелось производственное здание

В Подмосковье загорелось производственное здание - РИА Новости, 28.11.2024

В Подмосковье загорелось производственное здание

Производственное здание загорелось в Климовске — микрорайоне подмосковного Подольска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:54

2024-11-28T09:54

2024-11-28T13:03

происшествия

подольск

климовск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Производственное здание загорелось в Климовске — микрорайоне подмосковного Подольска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Поступило сообщение о пожаре в Климовске по адресу: улица Московская, дом 15, строение 1. Происходит возгорание в производственном здании", — сказал собеседник агентства.На предприятии производили и хранили лакокрасочные изделия, свечи и мебель.Огонь локализовали на площади 4200 квадратных метров, частично обрушилась кровля.На место ЧП направили пожарный поезд.

https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html

подольск

климовск

московская область (подмосковье)

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Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске 2024-11-28T09:54 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, подольск, климовск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)