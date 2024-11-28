Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелось производственное здание - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 28.11.2024 (обновлено: 13:03 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/pozhar-1986152470.html
В Подмосковье загорелось производственное здание
В Подмосковье загорелось производственное здание - РИА Новости, 28.11.2024
В Подмосковье загорелось производственное здание
Производственное здание загорелось в Климовске — микрорайоне подмосковного Подольска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:54
2024-11-28T13:03
происшествия
подольск
климовск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986188943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2568dc990d9368e7c1523a298ca9ec35.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Производственное здание загорелось в Климовске — микрорайоне подмосковного Подольска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Поступило сообщение о пожаре в Климовске по адресу: улица Московская, дом 15, строение 1. Происходит возгорание в производственном здании", — сказал собеседник агентства.На предприятии производили и хранили лакокрасочные изделия, свечи и мебель.Огонь локализовали на площади 4200 квадратных метров, частично обрушилась кровля.На место ЧП направили пожарный поезд.
https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html
подольск
климовск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске
Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске
2024-11-28T09:54
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986188943_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d358fb3f4a7b00db1732f5c0893310ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск, климовск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Климовск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелось производственное здание

В подмосковном Климовске загорелось производственное здание

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Производственное здание загорелось в Климовске — микрорайоне подмосковного Подольска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Поступило сообщение о пожаре в Климовске по адресу: улица Московская, дом 15, строение 1. Происходит возгорание в производственном здании", — сказал собеседник агентства.
© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара в производственном здании в Климовске, Подмосковье
Тушение пожара на производственном здании в Климовске, Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара в производственном здании в Климовске, Подмосковье
На предприятии производили и хранили лакокрасочные изделия, свечи и мебель.
Огонь локализовали на площади 4200 квадратных метров, частично обрушилась кровля.
На место ЧП направили пожарный поезд.
Место пожара в частном доме в деревне Демешкино Псковской области. 27 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Псковской области при пожаре в доме погибли два ребенка
27 ноября, 22:03
 
ПроисшествияПодольскКлимовскМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала