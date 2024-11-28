https://ria.ru/20241128/pozhar-1986152470.html
В Подмосковье загорелось производственное здание
В Подмосковье загорелось производственное здание - РИА Новости, 28.11.2024
В Подмосковье загорелось производственное здание
Производственное здание загорелось в Климовске — микрорайоне подмосковного Подольска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:54
2024-11-28T09:54
2024-11-28T13:03
происшествия
подольск
климовск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Производственное здание загорелось в Климовске — микрорайоне подмосковного Подольска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Поступило сообщение о пожаре в Климовске по адресу: улица Московская, дом 15, строение 1. Происходит возгорание в производственном здании", — сказал собеседник агентства.На предприятии производили и хранили лакокрасочные изделия, свечи и мебель.Огонь локализовали на площади 4200 квадратных метров, частично обрушилась кровля.На место ЧП направили пожарный поезд.
https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html
подольск
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Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске
Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске
2024-11-28T09:54
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РИА Новости
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происшествия, подольск, климовск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Климовск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелось производственное здание
В подмосковном Климовске загорелось производственное здание