https://ria.ru/20241128/posolstvo-1986152320.html
Суд взыскал 2,5 миллиона рублей с посольства Украины в России
Суд взыскал 2,5 миллиона рублей с посольства Украины в России - РИА Новости, 28.11.2024
Суд взыскал 2,5 миллиона рублей с посольства Украины в России
Арбитражный суд Москвы взыскал около 2,5 миллиона рублей с посольства Украины по иску МОЭК, следует из данных картотеки арбитражных дел. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:35
2024-11-28T10:35
2024-11-28T12:08
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал около 2,5 миллиона рублей с посольства Украины по иску МОЭК, следует из данных картотеки арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", — приводится в карточке дела результат заседания, прошедшего 25 ноября.Само решение пока не опубликовано.В этом году суд уже взыскивал с украинского посольства около 29 миллионов рублей по пяти искам МОЭК. Компания требует погасить задолженности и неустойки, в частности, по договорам отопления и горячего водоснабжения от 2009 года.Посольство Украины в России располагалось в Москве в Леонтьевском переулке. В феврале 2022 года Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений.МОЭК (ПАО "Московская объединенная энергетическая компания", входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
https://ria.ru/20241029/ministr-1980621581.html
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происшествия, москва, украина, россия, моэк, газпром
Происшествия, Москва, Украина, Россия, МОЭК, Газпром
Суд взыскал 2,5 миллиона рублей с посольства Украины в России
Суд в Москве взыскал 2,5 миллиона рублей с посольства Украины по иску МОЭК