"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине
Миршаймер: Байден делает все возможное, чтобы Украина проиграла при Трампе
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в поезде по пути из Киева
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в поезде по пути из Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы Украина проиграла после инаугурации его преемника Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Он (Байден. — Прим. ред.) хочет убедиться, что Украина не проиграет на поле боя, перед тем как он покинет свою должность. <…> Думаю, существует вероятность того, что Украина падет до 20 января (дата инаугурации нового президента США. — Прим. ред.). И эта катастрофа проявится во всей своей силе до ухода Байдена. Он этого не хочет, он хочет, чтобы это случилось при Трампе", — заявил эксперт.
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"Более того, он (Байден. — Прим. ред.) оставляет за собой возможность сказать — когда покинет свой пост, — что он сделал все возможное для того, чтобы помочь Украине, и его вины в этой катастрофе (поражение Украины. — Прим. ред.) нет".
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Байден ни при каких обстоятельствах не в силах спасти ситуацию, выразил уверенность Миршаймер.
"Все, что он (Байден. — Прим. ред.) делает, — это выигрывает время, чтобы спасти свою репутацию", — резюмировал эксперт.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на помощь Украине до своего ухода и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа 20 января 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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