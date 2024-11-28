Рейтинг@Mail.ru
"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 28.11.2024 (обновлено: 14:09 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/porazhenie-1986130811.html
"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине
"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине
Действующий президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы Украина проиграла после инаугурации его преемника Дональда Трампа. Такое мнение выразил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:11
2024-11-28T14:09
в мире
украина
сша
россия
джо байден
дональд трамп
джон миршаймер
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853351469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d4c6b4101d2c574bb5ba0f4bd06826c.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы Украина проиграла после инаугурации его преемника Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Он (Байден. — Прим. ред.) хочет убедиться, что Украина не проиграет на поле боя, перед тем как он покинет свою должность. &lt;…&gt; Думаю, существует вероятность того, что Украина падет до 20 января (дата инаугурации нового президента США. — Прим. ред.). И эта катастрофа проявится во всей своей силе до ухода Байдена. Он этого не хочет, он хочет, чтобы это случилось при Трампе&quot;, — заявил эксперт.По мнению профессора, такой вариант развития событий поможет Байдену и его сторонникам обвинить нового президента США в поражении Украины."Более того, он (Байден. — Прим. ред.) оставляет за собой возможность сказать — когда покинет свой пост, — что он сделал все возможное для того, чтобы помочь Украине, и его вины в этой катастрофе (поражение Украины. — Прим. ред.) нет".Байден ни при каких обстоятельствах не в силах спасти ситуацию, выразил уверенность Миршаймер."Все, что он (Байден. — Прим. ред.) делает, — это выигрывает время, чтобы спасти свою репутацию", — резюмировал эксперт.Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на помощь Украине до своего ухода и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа 20 января 2025 года.Также издание Politico выпустило материал, в котором говорится, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html
https://ria.ru/20241127/mask-1985917980.html
https://ria.ru/20241127/tramp-1985913309.html
https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853351469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99ef074094c289a64947e63caed1fa75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, дональд трамп, джон миршаймер, politico, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Politico, НАТО
"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине

Миршаймер: Байден делает все возможное, чтобы Украина проиграла при Трампе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в поезде по пути из Киева
Президент США Джо Байден в поезде по пути из Киева - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в поезде по пути из Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы Украина проиграла после инаугурации его преемника Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Он (Байден. — Прим. ред.) хочет убедиться, что Украина не проиграет на поле боя, перед тем как он покинет свою должность. <…> Думаю, существует вероятность того, что Украина падет до 20 января (дата инаугурации нового президента США. — Прим. ред.). И эта катастрофа проявится во всей своей силе до ухода Байдена. Он этого не хочет, он хочет, чтобы это случилось при Трампе", — заявил эксперт.

Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Украинская журналистка раскрыла правду о Зеленском
27 ноября, 13:13
По мнению профессора, такой вариант развития событий поможет Байдену и его сторонникам обвинить нового президента США в поражении Украины.
"Более того, он (Байден. — Прим. ред.) оставляет за собой возможность сказать — когда покинет свой пост, — что он сделал все возможное для того, чтобы помочь Украине, и его вины в этой катастрофе (поражение Украины. — Прим. ред.) нет".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине
27 ноября, 07:02
Байден ни при каких обстоятельствах не в силах спасти ситуацию, выразил уверенность Миршаймер.
"Все, что он (Байден. — Прим. ред.) делает, — это выигрывает время, чтобы спасти свою репутацию", — резюмировал эксперт.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на помощь Украине до своего ухода и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа 20 января 2025 года.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
На Украине заявили о появлении у Трампа нового средства против Зеленского
27 ноября, 05:25
Также издание Politico выпустило материал, в котором говорится, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Раде раскрыли главное преступление Зеленского
Вчера, 00:44
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампДжон МиршаймерPoliticoНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала