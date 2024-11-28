https://ria.ru/20241128/porazhenie-1986130811.html

"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине

"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине - РИА Новости, 28.11.2024

"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине

Действующий президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы Украина проиграла после инаугурации его преемника Дональда Трампа. Такое мнение выразил... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T05:11

2024-11-28T05:11

2024-11-28T14:09

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы Украина проиграла после инаугурации его преемника Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Он (Байден. — Прим. ред.) хочет убедиться, что Украина не проиграет на поле боя, перед тем как он покинет свою должность. <…> Думаю, существует вероятность того, что Украина падет до 20 января (дата инаугурации нового президента США. — Прим. ред.). И эта катастрофа проявится во всей своей силе до ухода Байдена. Он этого не хочет, он хочет, чтобы это случилось при Трампе", — заявил эксперт.По мнению профессора, такой вариант развития событий поможет Байдену и его сторонникам обвинить нового президента США в поражении Украины."Более того, он (Байден. — Прим. ред.) оставляет за собой возможность сказать — когда покинет свой пост, — что он сделал все возможное для того, чтобы помочь Украине, и его вины в этой катастрофе (поражение Украины. — Прим. ред.) нет".Байден ни при каких обстоятельствах не в силах спасти ситуацию, выразил уверенность Миршаймер."Все, что он (Байден. — Прим. ред.) делает, — это выигрывает время, чтобы спасти свою репутацию", — резюмировал эксперт.Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на помощь Украине до своего ухода и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа 20 января 2025 года.Также издание Politico выпустило материал, в котором говорится, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html

https://ria.ru/20241127/mask-1985917980.html

https://ria.ru/20241127/tramp-1985913309.html

https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html

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