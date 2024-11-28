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Подполье сообщило о поражении энергообъекта в Николаевской области - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:59 28.11.2024 (обновлено: 09:10 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/podpole-1986142291.html
Подполье сообщило о поражении энергообъекта в Николаевской области
Подполье сообщило о поражении энергообъекта в Николаевской области - РИА Новости, 28.11.2024
Подполье сообщило о поражении энергообъекта в Николаевской области
Объект энергетической инфраструктуры поражен в Николаевской области на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:59
2024-11-28T09:10
в мире
украина
николаевская область
россия
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поражен в Николаевской области на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "Николаев, прилет по энергетическому объекту... Прилетело в село Трихаты в Николаевском районе Николаевской области. Это один из трех объектов энергетики, который если погасить, то света не будет вовсе", - заявил собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241127/kiev-1985920498.html
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в мире, украина, николаевская область, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николаевская область, Россия, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило о поражении энергообъекта в Николаевской области

Лебедев сообщил о поражении объекта энергетики в Николаевской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поражен в Николаевской области на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
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"Николаев, прилет по энергетическому объекту... Прилетело в село Трихаты в Николаевском районе Николаевской области. Это один из трех объектов энергетики, который если погасить, то света не будет вовсе", - заявил собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьРоссияСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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