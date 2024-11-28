https://ria.ru/20241128/perm-1986252421.html
В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом
В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.11.2024
В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом
Дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, возбуждено после ДТП с автобусом в Перми, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:59
2024-11-28T15:59
2024-11-28T16:32
происшествия
пермь
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986254030_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_2a66ce345fd4b91e6054d83be45b5a44.jpg
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, возбуждено после ДТП с автобусом в Перми, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее в городском департаменте транспорта проинформировали, что автобус потерял управление, съехал с дороги в микрорайоне Закамск в Перми и загорелся. Краевой минздрав сообщил о трех пострадавших."По указанию руководителя управления Дениса Валерьевича Головкина по факту происшествия с автобусом в Кировском районе города Перми следователями СК России возбуждено уголовное дело, информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.Собеседница агентства уточнила, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Кроме того, по факту происшествия с автобусом прокуратура Кировского района Перми организовала проверку. В надзорном ведомстве добавили, что пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20241127/arbat-1986021420.html
https://ria.ru/20241128/dtp-1986260895.html
пермь
россия
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986254030_113:0:1012:674_1920x0_80_0_0_f83bfe3462b58ff941d23571d578a627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом
В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом, который загорелся