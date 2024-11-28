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В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.11.2024
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15:59 28.11.2024 (обновлено: 16:32 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/perm-1986252421.html
В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом
В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.11.2024
В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом
Дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, возбуждено после ДТП с автобусом в Перми, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:59
2024-11-28T16:32
происшествия
пермь
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, возбуждено после ДТП с автобусом в Перми, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее в городском департаменте транспорта проинформировали, что автобус потерял управление, съехал с дороги в микрорайоне Закамск в Перми и загорелся. Краевой минздрав сообщил о трех пострадавших."По указанию руководителя управления Дениса Валерьевича Головкина по факту происшествия с автобусом в Кировском районе города Перми следователями СК России возбуждено уголовное дело, информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.Собеседница агентства уточнила, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Кроме того, по факту происшествия с автобусом прокуратура Кировского района Перми организовала проверку. В надзорном ведомстве добавили, что пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20241127/arbat-1986021420.html
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происшествия, пермь, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом

В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом, который загорелся

© МЧС РоссииТушение автобуса в Перми. 28 ноября 2024
Тушение автобуса в Перми. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© МЧС России
Тушение автобуса в Перми. 28 ноября 2024
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, возбуждено после ДТП с автобусом в Перми, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее в городском департаменте транспорта проинформировали, что автобус потерял управление, съехал с дороги в микрорайоне Закамск в Перми и загорелся. Краевой минздрав сообщил о трех пострадавших.
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"По указанию руководителя управления Дениса Валерьевича Головкина по факту происшествия с автобусом в Кировском районе города Перми следователями СК России возбуждено уголовное дело, информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.
Собеседница агентства уточнила, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Кроме того, по факту происшествия с автобусом прокуратура Кировского района Перми организовала проверку. В надзорном ведомстве добавили, что пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.
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ПроисшествияПермьРоссияКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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