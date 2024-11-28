https://ria.ru/20241128/perm-1986252421.html

В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом

В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.11.2024

В Перми возбудили дело после ДТП с автобусом

Дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, возбуждено после ДТП с автобусом в Перми, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:59

2024-11-28T15:59

2024-11-28T16:32

происшествия

пермь

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, возбуждено после ДТП с автобусом в Перми, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее в городском департаменте транспорта проинформировали, что автобус потерял управление, съехал с дороги в микрорайоне Закамск в Перми и загорелся. Краевой минздрав сообщил о трех пострадавших."По указанию руководителя управления Дениса Валерьевича Головкина по факту происшествия с автобусом в Кировском районе города Перми следователями СК России возбуждено уголовное дело, информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.Собеседница агентства уточнила, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Кроме того, по факту происшествия с автобусом прокуратура Кировского района Перми организовала проверку. В надзорном ведомстве добавили, что пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20241127/arbat-1986021420.html

https://ria.ru/20241128/dtp-1986260895.html

пермь

россия

кировский район

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происшествия, пермь, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)