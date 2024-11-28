https://ria.ru/20241128/peregovory-1986124433.html

В Госдуме высказались об условиях Украины для переговоров

В Госдуме высказались об условиях Украины для переговоров - РИА Новости, 28.11.2024

В Госдуме высказались об условиях Украины для переговоров

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместными условия киевских властей для переговоров с Россией, так... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T02:40

2024-11-28T02:40

2024-11-28T02:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместными условия киевских властей для переговоров с Россией, так как их должен диктовать наступающий, а не сдающий позиции. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны только при условии возвращения границ Украины к состоянию до начала СВО - на 23 февраля 2022 года. "Ермак неуместно хорохорится, условия диктует наступающий, а не сдающий позиции. Так что демаршу незачет. Сегодня украинские элиты прекрасно осознают, что говорить будут Москва и Вашингтон, а киевская делегация в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, если Ермак думает о политическом будущем и далее, то обман соотечественников - не лучший путь. "Украина бьёт по нашей территории западными ракетами, отчаянно сопротивляется в Курской области, но плетью обух не перешибить. Мы планомерно идём вперёд. Хотя вполне допускаю, что Ермаку просто нужно хоть что-то сказать в поддержку своего патрона Зеленского. Все таки они в одной лодке", - сказал депутат. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241127/ermak-1986032082.html

https://ria.ru/20241124/tramp-1985470478.html

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