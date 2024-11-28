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Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке - РИА Новости, 28.11.2024
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20:41 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/parad-1986330345.html
Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке
Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке - РИА Новости, 28.11.2024
Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке
Пропалестинские активисты ненадолго прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, полиция арестовала манифестантов, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:41
2024-11-28T20:41
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Пропалестинские активисты ненадолго прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, полиция арестовала манифестантов, сообщает газета New York Post. "Протестующие сели на пути парада, заблокировав его. Некоторые держали в руках баннер: "Не празднуйте геноцид"", - сообщает издание. Через пять минут полиция растащила протестующих, скандировавших призывы к освобождению Палестины, многих увели в наручниках, сообщает издание. В прошлом году пропалестинские активисты устроили в Нью-Йорке протест в ходе парада, приклеив себя к асфальту на пути его проведения, следующая акция была в день распродаж "черную пятницу", тогда они шли маршем по улицам Манхэттена. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Пропалестинские активисты ненадолго прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке. Порядка двадцати протестующих сели на пути парада, заблокировав его. Часть из них держала в руках транспарант: "Не празднуйте геноцид". Через пять минут полиция растащила манифестантов, многих увели в наручниках. В прошлом году активисты приклеили себя к асфальту на пути парада, а на следующий за ним день распродаж "черную пятницу" шли маршем по улицам Манхэттена.
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в мире, нью-йорк (город), израиль, палестина, хамас, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Израиль, Палестина, ХАМАС, ООН
Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке

NYP: пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в США

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Пропалестинские активисты ненадолго прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, полиция арестовала манифестантов, сообщает газета New York Post.
"Протестующие сели на пути парада, заблокировав его. Некоторые держали в руках баннер: "Не празднуйте геноцид"", - сообщает издание.
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Через пять минут полиция растащила протестующих, скандировавших призывы к освобождению Палестины, многих увели в наручниках, сообщает издание.
В прошлом году пропалестинские активисты устроили в Нью-Йорке протест в ходе парада, приклеив себя к асфальту на пути его проведения, следующая акция была в день распродаж "черную пятницу", тогда они шли маршем по улицам Манхэттена.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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