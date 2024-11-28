https://ria.ru/20241128/parad-1986330345.html

Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке - РИА Новости, 28.11.2024

Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты ненадолго прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, полиция арестовала манифестантов, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:41

2024-11-28T20:41

2024-11-28T20:41

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Пропалестинские активисты ненадолго прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, полиция арестовала манифестантов, сообщает газета New York Post. "Протестующие сели на пути парада, заблокировав его. Некоторые держали в руках баннер: "Не празднуйте геноцид"", - сообщает издание. Через пять минут полиция растащила протестующих, скандировавших призывы к освобождению Палестины, многих увели в наручниках, сообщает издание. В прошлом году пропалестинские активисты устроили в Нью-Йорке протест в ходе парада, приклеив себя к асфальту на пути его проведения, следующая акция была в день распродаж "черную пятницу", тогда они шли маршем по улицам Манхэттена. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241113/parizh-1983626880.html

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Пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке Пропалестинские активисты ненадолго прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке. Порядка двадцати протестующих сели на пути парада, заблокировав его. Часть из них держала в руках транспарант: "Не празднуйте геноцид". Через пять минут полиция растащила манифестантов, многих увели в наручниках. В прошлом году активисты приклеили себя к асфальту на пути парада, а на следующий за ним день распродаж "черную пятницу" шли маршем по улицам Манхэттена. 2024-11-28T20:41 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), израиль, палестина, хамас, оон