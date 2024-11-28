https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html

Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа

Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа - РИА Новости, 28.11.2024

Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа

Следователи в Саратове проводят проверку по факту отравления годовалого ребенка никотиновой жидкостью для курения вейпа, сообщило региональное управление СК РФ... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:54

2024-11-28T12:54

2024-11-28T12:54

происшествия

здоровье - общество

саратов

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следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту отравления годовалого ребенка никотиновой жидкостью для курения вейпа, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Проводится процессуальная проверка по факту госпитализации малолетнего с признаками отравления. По предварительным данным, 27 ноября 2024 года в 18.00 (17.00 мск) в медицинское учреждение из дома, расположенного на улице Ломоносова города Саратова, доставлен ребенок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985710571.html

саратов

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ломоносов

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происшествия, здоровье - общество, саратов, россия, ломоносов, следственный комитет россии (ск рф)