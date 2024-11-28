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Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа - РИА Новости, 28.11.2024
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12:54 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html
Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа
Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа - РИА Новости, 28.11.2024
Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа
Следователи в Саратове проводят проверку по факту отравления годовалого ребенка никотиновой жидкостью для курения вейпа, сообщило региональное управление СК РФ... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:54
2024-11-28T12:54
происшествия
здоровье - общество
саратов
россия
ломоносов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту отравления годовалого ребенка никотиновой жидкостью для курения вейпа, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Проводится процессуальная проверка по факту госпитализации малолетнего с признаками отравления. По предварительным данным, 27 ноября 2024 года в 18.00 (17.00 мск) в медицинское учреждение из дома, расположенного на улице Ломоносова города Саратова, доставлен ребенок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985710571.html
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происшествия, здоровье - общество, саратов, россия, ломоносов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратов, Россия, Ломоносов, Следственный комитет России (СК РФ)
Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа

В Саратове годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа

© iStock.com / StockPlanetsЖенщина с младенцем
Женщина с младенцем - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / StockPlanets
Женщина с младенцем . Архивное фото
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САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту отравления годовалого ребенка никотиновой жидкостью для курения вейпа, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Проводится процессуальная проверка по факту госпитализации малолетнего с признаками отравления. По предварительным данным, 27 ноября 2024 года в 18.00 (17.00 мск) в медицинское учреждение из дома, расположенного на улице Ломоносова города Саратова, доставлен ребенок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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