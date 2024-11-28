Захарова ответила на вопрос о возможности улучшения отношений США с Россией
Захарова заявила, что будущие отношения США с Россией зависят от Белого дома
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. О возможности улучшения отношений США с Россией при президенте Дональде Трампе стоило бы спрашивать в Белом доме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Вам нужно спрашивать людей в Белом доме, вам нужно спрашивать себя", - сказала Захарова на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в ответ на вопрос западного журналиста о возможности улучшения отношений после прихода Трампа.
По ее словам, Россия в целом открыта к нормальным отношениям, основанным на взаимоуважении и международном праве.
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"Если бы страна - США или другие страны - хотела на этой основе улучшить, развить, восстановить отношения с нами, мы можем это сделать, но только на такой основе", - добавила Захарова.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.