https://ria.ru/20241128/otnosheniya-1986210245.html

Захарова ответила на вопрос о возможности улучшения отношений США с Россией

Захарова ответила на вопрос о возможности улучшения отношений США с Россией - РИА Новости, 28.11.2024

Захарова ответила на вопрос о возможности улучшения отношений США с Россией

О возможности улучшения отношений США с Россией при президенте Дональде Трампе стоило бы спрашивать в Белом доме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:41

2024-11-28T13:41

2024-11-28T13:41

в мире

сша

россия

дональд трамп

мария захарова

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. О возможности улучшения отношений США с Россией при президенте Дональде Трампе стоило бы спрашивать в Белом доме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вам нужно спрашивать людей в Белом доме, вам нужно спрашивать себя", - сказала Захарова на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в ответ на вопрос западного журналиста о возможности улучшения отношений после прихода Трампа. По ее словам, Россия в целом открыта к нормальным отношениям, основанным на взаимоуважении и международном праве. "Если бы страна - США или другие страны - хотела на этой основе улучшить, развить, восстановить отношения с нами, мы можем это сделать, но только на такой основе", - добавила Захарова. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://ria.ru/20241128/prezident-1986151309.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, мария захарова, nbc