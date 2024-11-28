В Великобритании обратились к Зеленскому после слов Путина о целях в Киеве
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что целью гиперзвуковой ракетной системы "Орешник" могут быть центры принятия решений в Киеве.
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"Зеленский, похоже, превратился из стойкого лидера и защитника страны в разжигателя войны, чьи действия сомнительны и подвергают его народ еще большей опасности. Я полностью поддерживал Украину, <…>, но с течением времени мелочные требования Зеленского усугубили ситуацию, и теперь его действия просто втягивают остальной мир в нежелательную войну. Этому человеку нужно забыть о своем эго", — написал SunshineN.
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"Пришло время для переговоров, иначе это будет долгая и холодная зима", — предупредил polecats.
"Так ли это удивительно? Почему Стармер, Байден и их компания позволили Украине использовать ракеты Storm Shadows? Коллективный Запад потерял разум и способность вести дипломатию", — пожаловался hove401.
"Эта война станет еще хуже", — посетовала Annabella80.
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"Украинские центры принятия решений находятся за тысячи километров от Украины", — сыронизировал toshia.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Двадцать восьмого ноября во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным.